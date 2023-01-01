На Волині горіли два житлові будинки





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Уранці 6 листопада трапилася пожежа в житловому будинку у селі Тойкут на Ковелі. О 08:10 пожежу, що виникла в одній з кімнат й поширилася на перекриття, ліквідували рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів м. Ковеля та працівники місцевої пожежної охорони с. Облапи.



Імовірно, горіння спричинило коротке замикання тепловентилятора.



О 23:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Олександрівка Луцького району - горіла покрівля житлового будинку.

На місці події працювали рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожище та вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Копачівка. О 23:27 вони локалізували горіння, о 23:43 - ліквідували.



Пожежею частково знищені покрівля й перекриття будинку. Причина встановлюється.



Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі Волині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Уранці 6 листопада трапилася пожежа в житловому будинку у селі Тойкут на Ковелі. О 08:10 пожежу, що виникла в одній з кімнат й поширилася на перекриття, ліквідували рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів м. Ковеля та працівники місцевої пожежної охорони с. Облапи.Імовірно, горіння спричинило коротке замикання тепловентилятора.О 23:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Олександрівка Луцького району - горіла покрівля житлового будинку.На місці події працювали рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожище та вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Копачівка. О 23:27 вони локалізували горіння, о 23:43 - ліквідували.Пожежею частково знищені покрівля й перекриття будинку. Причина встановлюється.

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