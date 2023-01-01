На Волині горіли два житлові будинки

На Волині горіли два житлові будинки
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі Волині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Уранці 6 листопада трапилася пожежа в житловому будинку у селі Тойкут на Ковелі. О 08:10 пожежу, що виникла в одній з кімнат й поширилася на перекриття, ліквідували рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів м. Ковеля та працівники місцевої пожежної охорони с. Облапи.

Імовірно, горіння спричинило коротке замикання тепловентилятора.

О 23:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Олександрівка Луцького району - горіла покрівля житлового будинку.
На місці події працювали рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожище та вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Копачівка. О 23:27 вони локалізували горіння, о 23:43 - ліквідували.

Пожежею частково знищені покрівля й перекриття будинку. Причина встановлюється.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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