На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 11:10
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі Волині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Уранці 6 листопада трапилася пожежа в житловому будинку у селі Тойкут на Ковелі. О 08:10 пожежу, що виникла в одній з кімнат й поширилася на перекриття, ліквідували рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів м. Ковеля та працівники місцевої пожежної охорони с. Облапи.
Імовірно, горіння спричинило коротке замикання тепловентилятора.
О 23:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Олександрівка Луцького району - горіла покрівля житлового будинку.
На місці події працювали рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожище та вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Копачівка. О 23:27 вони локалізували горіння, о 23:43 - ліквідували.
Пожежею частково знищені покрівля й перекриття будинку. Причина встановлюється.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Уранці 6 листопада трапилася пожежа в житловому будинку у селі Тойкут на Ковелі. О 08:10 пожежу, що виникла в одній з кімнат й поширилася на перекриття, ліквідували рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів м. Ковеля та працівники місцевої пожежної охорони с. Облапи.
Імовірно, горіння спричинило коротке замикання тепловентилятора.
О 23:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Олександрівка Луцького району - горіла покрівля житлового будинку.
На місці події працювали рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожище та вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Копачівка. О 23:27 вони локалізували горіння, о 23:43 - ліквідували.
Пожежею частково знищені покрівля й перекриття будинку. Причина встановлюється.
Фото - ілюстративне.
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