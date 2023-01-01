У Луцьку безвісти зникла 39-річна жінка. ФОТО
Сьогодні, 10:41
Поліцейські встановлюють безвісти зниклу 39-річну лучанку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Марценюк Валентину Йосипівну, 6 травня 1984 року народження, жительку Луцька.
За інформацією, жінка 5 листопада близько 16 години їхала тролейбусом №15 в напрямку місця проживання, однак до цього часу додому не повернулась, її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 169 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне.
Була одягнена: у довгу куртку бежевого кольору, шапку рожевого кольору, на шапці емблема, чорні окуляри, брюки темні, довгі чоботи, жовто-оранжевий светр.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Марценюк Валентину Йосипівну, 6 травня 1984 року народження, жительку Луцька.
За інформацією, жінка 5 листопада близько 16 години їхала тролейбусом №15 в напрямку місця проживання, однак до цього часу додому не повернулась, її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 169 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне.
Була одягнена: у довгу куртку бежевого кольору, шапку рожевого кольору, на шапці емблема, чорні окуляри, брюки темні, довгі чоботи, жовто-оранжевий светр.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.
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