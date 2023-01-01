У Луцьку безвісти зникла 39-річна жінка. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Марценюк Валентину Йосипівну, 6 травня 1984 року народження, жительку Луцька.



За інформацією, жінка 5 листопада близько 16 години їхала тролейбусом №15 в напрямку місця проживання, однак до цього часу додому не повернулась, її місцезнаходження невідоме.



Прикмети: зріст 169 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне.



Була одягнена: у довгу куртку бежевого кольору, шапку рожевого кольору, на шапці емблема, чорні окуляри, брюки темні, довгі чоботи, жовто-оранжевий светр.



"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські встановлюють безвісти зниклу 39-річну лучанку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу, 6 травня 1984 року народження, жительку Луцька.За інформацією, жінка 5 листопада близько 16 години їхала тролейбусом №15 в напрямку місця проживання, однак до цього часу додому не повернулась, її місцезнаходження невідоме.зріст 169 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне.у довгу куртку бежевого кольору, шапку рожевого кольору, на шапці емблема, чорні окуляри, брюки темні, довгі чоботи, жовто-оранжевий светр."Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.

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