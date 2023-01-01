Героя України Гордійчука перевели з військового ліцею Богуна у Нацуніверситет оборони України
Сьогодні, 10:10
Героя України, ексочільника Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігоря Гордійчука перевели на посаду заступника начальника Національного університету оборони України.
Про це Гордійчук повідомив у фейсбуці.
"Зустрівся з Міністром оборони Рустемом Умєровим. Мав можливість поговорити з ним наодинці. Переходжу на підвищення на посаду затупника начальника Національного університету оборони України імені Черняховського. Повідомив Міністру оборони про виклики в сфері освіти та про те, де потрібна його уваги. Отримав підтримку мого бачення. Рухаюсь далі", - написав він.
Нагадаємо, що генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук очолював Київський військовий ліцей імені Івана Богуна з 26 квітня 2016 року.
У серпні 2014-го, обіймаючи посаду командира спецназу, він 12 днів разом зі своїми розвідниками тримав оборону Савур-Могили на Донеччині, відбиваючи нещадні атаки росіян.
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Про це Гордійчук повідомив у фейсбуці.
"Зустрівся з Міністром оборони Рустемом Умєровим. Мав можливість поговорити з ним наодинці. Переходжу на підвищення на посаду затупника начальника Національного університету оборони України імені Черняховського. Повідомив Міністру оборони про виклики в сфері освіти та про те, де потрібна його уваги. Отримав підтримку мого бачення. Рухаюсь далі", - написав він.
Нагадаємо, що генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук очолював Київський військовий ліцей імені Івана Богуна з 26 квітня 2016 року.
У серпні 2014-го, обіймаючи посаду командира спецназу, він 12 днів разом зі своїми розвідниками тримав оборону Савур-Могили на Донеччині, відбиваючи нещадні атаки росіян.
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