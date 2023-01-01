Героя України Гордійчука перевели з військового ліцею Богуна у Нацуніверситет оборони України

Ігоря Гордійчука перевели на посаду заступника начальника Національного університету оборони України.



Про це Гордійчук



"Зустрівся з Міністром оборони Рустемом Умєровим. Мав можливість поговорити з ним наодинці. Переходжу на підвищення на посаду затупника начальника Національного університету оборони України імені Черняховського. Повідомив Міністру оборони про виклики в сфері освіти та про те, де потрібна його уваги. Отримав підтримку мого бачення. Рухаюсь далі", - написав він.



Нагадаємо, що



У серпні 2014-го, обіймаючи посаду командира спецназу, він 12 днів разом зі своїми розвідниками тримав оборону Савур-Могили на Донеччині, відбиваючи нещадні атаки росіян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Героя України, ексочільника Київського військового ліцею імені Івана Богунаперевели на посаду заступника начальника Національного університету оборони України.Про це Гордійчук повідомив у фейсбуці."Зустрівся з Міністром оборони. Мав можливість поговорити з ним наодинці. Переходжу на підвищення на посаду затупника начальника Національного університету оборони України імені Черняховського. Повідомив Міністру оборони про виклики в сфері освіти та про те, де потрібна його уваги. Отримав підтримку мого бачення. Рухаюсь далі", - написав він.Нагадаємо, що генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук очолював Київський військовий ліцей імені Івана Богуна з 26 квітня 2016 року.У серпні 2014-го, обіймаючи посаду командира спецназу, він 12 днів разом зі своїми розвідниками тримав оборону Савур-Могили на Донеччині, відбиваючи нещадні атаки росіян.

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