Помічник Залужного, який загинув від вибуху гранати, балотувався до ВРУ від Волині та проживав у Володимирі

Помічник Залужного, який загинув від вибуху гранати, балотувався до ВРУ від Волині та проживав у Володимирі
6-го листопада ввечері в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в себе вдома загинув 39 річний військовий. Його 13 річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного. У 2012 році балотувався до ВРУ від 19-го виборчого округу, деякий час проживав у Володимирі.

Про це повідомляє "Буг".

За інформацією видання, Геннадій Частяков, 1984 року народження, родом з Донеччини, балотувався у 2012 році в депутати ВРУ від 19-го виборчого округу, самовисуванець, але програв свободівцю Євгену Мельнику. Деякий час проживав у Володимирі.

Нагадаємо, що в селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39-річний військовий. Його 13-річний син тяжко поранений, його шпиталізували.

Загиблий працював помічником Головнокомандувача Валерія Залужного.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника – спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Геннадію Частякову гранати, одна з яких вибухнула, подарував його колега-військовослужбовець. У нього в кабінеті вже провели обшук та вилучили ще дві гранати.

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Теги: Помічник Залужного, гранати, Волинь, Володимир
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