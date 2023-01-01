Гранати подарував колега: в МВС повідомили деталі загибелі помічника Залужного

Геннадію Частякову гранати, одна з яких вибухнула, подарував його колега-військовослужбовець. У нього в кабінеті вже провели обшук та вилучили ще дві гранати.



Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



Міністр наголосив, що трагедія у Чайках починає обростати різною інформацією з «джерел», відтак він офіційно повідомляє перші обставини трагедії, які вдалося з’ясувати внаслідок першочергових слідчих дій.



За його словами, у загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним.



«Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух», – розповів Клименко.



Він уточнив, що у квартирі Частякова поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.



Крім того, правоохоронці знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. У його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Наразі тривають першочергові слідчі дії.



«Закликаю не поширювати неофіційну інформацію. Досудове розслідування триває, дочекайтеся офіційних висновків слідства», – наголосив очільник МВС.



Водночас, джерело Тімченко. Він уже дав правоохоронцям свідчення про те, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі «Black Label» та 6 гранат.



Це підтвердили і троє свідків, при яких полковник вручав подарунок. Зазначається, що під час цього Тімченко навіть сказав Частякову: «Тебе здивувати важко – тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі».



Співрозмовник припускає, що Частяков сприйняв це як жарт, бо згодом забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми.



До речі, Тімченко дві гранати лишив собі.

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