7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує відома волинська співачка Тетяна Ціхоцька (на фото).
Також особисте свято 7 листопада у журналіста Михайла Лапківа.
Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають: Федір, Олександр, Олексій, Афанасій, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, злагоди у родині, натхнення та професійних успіхів.
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Також особисте свято 7 листопада у журналіста Михайла Лапківа.
Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають: Федір, Олександр, Олексій, Афанасій, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, злагоди у родині, натхнення та професійних успіхів.
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