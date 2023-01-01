7 листопада на Волині: гортаючи календар

7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує відома волинська співачка Тетяна Ціхоцька (на фото).

Також особисте свято 7 листопада у журналіста Михайла Лапківа.

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають: Федір, Олександр, Олексій, Афанасій, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, злагоди у родині, натхнення та професійних успіхів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: календар, свята, дні народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський розповів, чи будуть вибори наступного року
06 листопад, 23:49
До забігу ретельно готувався: рятувальник з Волині розповів, як пробіг півмарафон у спорядженні
06 листопад, 23:18
Від сьогодні в Україні діє заборона на салюти, феєрверки і петарди
06 листопад, 22:47
У Луцьку в салоні еротичного масажу побили клієнта: подробиці
06 листопад, 22:16
Схожі новини
6 листопада на Волині: гортаючи календар 6 листопада на Волині: гортаючи календар
06 листопад, 00:00
28 жовтня на Волині: гортаючи календар 28 жовтня на Волині: гортаючи календар
28 жовтень, 00:00
26 жовтня на Волині: гортаючи календар 26 жовтня на Волині: гортаючи календар
26 жовтень, 00:00
24 жовтня на Волині: гортаючи календар 24 жовтня на Волині: гортаючи календар
24 жовтень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський розповів, чи будуть вибори наступного року
06 листопад, 23:49
 0
До забігу ретельно готувався: рятувальник з Волині розповів, як пробіг півмарафон у спорядженні
06 листопад, 23:18
 0
Від сьогодні в Україні діє заборона на салюти, феєрверки і петарди
06 листопад, 22:47
 0
У Луцьку в салоні еротичного масажу побили клієнта: подробиці
06 листопад, 22:16
 0
Медіа
відео
1/8