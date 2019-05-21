Зеленський розповів, чи будуть вибори наступного року

Зеленський розповів, чи будуть вибори наступного року
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси для допомоги та підтримки. Він також зазначив, що вибори в Україні — не на часі.

Про це Володимир Зеленський сказав під час звернення 6 листопада, передає Суспільне.

"Я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які обʼєктивно є перед нашою державою зараз. Це стосується і цивільних органів влади, і військового елементу держави, і урядовців із Верховною радою України, і Служби безпеки України та інших правоохоронних органів", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що зокрема, це стосується і того, щоб ніколи більше не повторилися такі трагедії, як із військовими 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

"І тих змін, яких очікують наші солдати й командири, особливо хлопці, які були мобілізовані. І нарешті, мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично. Ми повинні визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України", — сказав президент.

Зеленський закликав, як і 24 лютого 2022 року так само дбати про Україну, про її захист, про знищення окупанта та про "волю нашої держави, яка здобувається зараз у боях заради України".

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Теги: Президент України, вибори, Володимир Зеленський
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