До забігу ретельно готувався: рятувальник з Волині розповів, як пробіг півмарафон у спорядженні

Сергій Борков півтора місяця готувався до участі у півмарафоні "Не зупиняйся". Цей забіг чоловік присвятив своєму загиблому другу Марісу Камінському.



Як розповів Сергій



Сергію Боркову – 34. Пожежником у державній службі надзвичайних ситуацій, каже, працює 10 років.



"Наша робота полягає в тому, щоб своєчасно виїжджати і виконувати свій обов’язок, це рятування людей", — говорить рятувальник.



Бігати Сергій Борков почав сім років тому. За цей час, каже, взяв участь майже 30-ти марафонах. Розповідає, що тренується щоранку, прокидається о 4:15, збирається і вже після закінчення комендантської години о 5:00 на стадіоні.



"У мене друг загинув ще у 2017 році, то я зробив собі таку футболку і на його честь я завжди бігаю і присвячую ці марафони. Коли мені не має сил бігти, я згадую про загиблих воїнів, як вони страждали, то в мене з’являється друге дихання", — говорить рятувальник.



Спочатку, розповідає Сергій Борков, бігав по вісім, десять, шістнадцять кілометрів, потім дійшло до 20 і 100 кілометрів. Каже дистанцію, яку вдалось подолати цього разу, планував пробігти за три години, але вдалось на пів години швидше. З його слів, участь у півмарафоні взяли 10 000 учасників з різних куточків світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальникпівтора місяця готувався до участі у півмарафоні "Не зупиняйся". Цей забіг чоловік присвятив своєму загиблому другуЯк розповів Сергій Суспільному, маршрут, довжиною у 21 кілометр, подолав за 2 години 33 хвилини. Біг дистанцію у повному спорядженні та з апаратом на стисненому повітрі.Сергію Боркову – 34. Пожежником у державній службі надзвичайних ситуацій, каже, працює 10 років."Наша робота полягає в тому, щоб своєчасно виїжджати і виконувати свій обов’язок, це рятування людей", — говорить рятувальник.Бігати Сергій Борков почав сім років тому. За цей час, каже, взяв участь майже 30-ти марафонах. Розповідає, що тренується щоранку, прокидається о 4:15, збирається і вже після закінчення комендантської години о 5:00 на стадіоні."У мене друг загинув ще у 2017 році, то я зробив собі таку футболку і на його честь я завжди бігаю і присвячую ці марафони. Коли мені не має сил бігти, я згадую про загиблих воїнів, як вони страждали, то в мене з’являється друге дихання", — говорить рятувальник.Спочатку, розповідає Сергій Борков, бігав по вісім, десять, шістнадцять кілометрів, потім дійшло до 20 і 100 кілометрів. Каже дистанцію, яку вдалось подолати цього разу, планував пробігти за три години, але вдалось на пів години швидше. З його слів, участь у півмарафоні взяли 10 000 учасників з різних куточків світу.

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