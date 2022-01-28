У Луцьку в салоні еротичного масажу побили клієнта: подробиці

У Луцьку в салоні еротичного масажу побили клієнта: подробиці
У Луцьку в салоні еротичного масажу, що на вулиці Даньшина, нібито побили клієнта та вигнали на вулицю.

Про це повідомляє "Конкурент". Журналісти телеканалу «КонкурентTV» вирушили на нічне патрулювання разом з патрульними поліцейськими.

Під час одного з викликів заявник повідомив, що заплатив за перебування в закладі аж до ранку, проте, невідомі чоловіки побили його та вигнали на вулицю.

«Після початку комендантської години приїхала охорона, вивели мене на вулицю та побили. Сказали, щоб грошей, які заплатив до ранку, я не вимагав у дівчат», – розповів чоловік.

Каже, що били його по обличчю, голові та животі. На місце події чоловік викликав швидку допомогу.

Один з охоронців прокоментував цю ситуацію журналістам:

«Дівчата нас викликали, сказали, що він домагався їх. Вони ще до початку комендантської години казали, аби той йшов додому, а він не хотів. Ми приїхали, а він сидів там за стійкою і все матом. А потім каже «Я вам зараз влаштую»».

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Теги: салон еротичного масажу, Луцьк, бійка
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