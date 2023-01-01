Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя Анатолія Любчика

Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя Анатолія Любчика
На Донеччині загинув військовий з Волині Анатолій Іванович Любчик.
Чоловік вважався безвісти зниклим з 23 травня 2022 року, – повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.

"Знову сумна звістка охопила нашу громаду: підтвердилась загибель жителя смт. Любешів, Любчика Анатолія Івановича, 1974 року народження, який вважався безвісти зниклим з 23 травня 2022 року, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину виявивши стійкість і мужність, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Похорон військового, траурний кортеж, війна
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