Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя Анатолія Любчика

Анатолій Іванович Любчик.

Чоловік вважався безвісти зниклим з 23 травня 2022 року, – повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.



"Знову сумна звістка охопила нашу громаду: підтвердилась загибель жителя смт. Любешів, Любчика Анатолія Івановича, 1974 року народження, який вважався безвісти зниклим з 23 травня 2022 року, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину виявивши стійкість і мужність, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув військовий з ВолиніЧоловік вважався безвісти зниклим з 23 травня 2022 року, – повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП."Знову сумна звістка охопила нашу громаду: підтвердилась загибель жителя смт. Любешів, Любчика Анатолія Івановича, 1974 року народження, який вважався безвісти зниклим з 23 травня 2022 року, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину виявивши стійкість і мужність, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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