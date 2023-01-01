Залужний: Мій помічник загинув від вибухівки у свій день народження
Сьогодні, 21:05
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника Геннадія Частякова – спрацював невідомий вибуховий пристрій. Про це він повідомив у телеграмі.
“Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков”, – написав Залужний.
За його словами, в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій.
“З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією. Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування”, – додав Залужний.
У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.
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“Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков”, – написав Залужний.
За його словами, в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій.
“З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією. Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування”, – додав Залужний.
У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.
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