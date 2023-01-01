Залужний: Мій помічник загинув від вибухівки у свій день народження

Головнокомандувач Збройних сил Українипідтвердив загибель свого помічника– спрацював невідомий вибуховий пристрій. Про це він повідомив у телеграмі.“Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков”, – написав Залужний.За його словами, в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій.“З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією. Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування”, – додав Залужний.У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.