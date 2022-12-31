Від сьогодні в Україні діє заборона на салюти, феєрверки і петарди

Від сьогодні в Україні діє заборона на салюти, феєрверки і петарди
В Україні з 6 листопада заборонено використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. Закон №7438 набув чинності.

Про це йдеться на сайті Верховної ради.

Згідно з законом забороняється використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард.

Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Як зазначила народна депутатка, заступниця голови комітету з гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук закон, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків та петард, за винятком піротехнічних засобів класу F1 — найтихіших та найбезпечніших.

Що забороняє закон

- використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
- продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
- продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

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Теги: Петарди, салюти, феєрверки
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