Під Києвом у себе вдома від вибуху гранати загинув помічник Залужного - ЗМІ

Під Києвом у себе вдома від вибуху гранати загинув помічник Залужного - ЗМІ
Про це повідомила речниця МВС Мар’яна Рева.

"В селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39 річний військовий. Його 13 річний син тяжко поранений, його шпиталізували.

Працює поліція. Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали", - розповіла Рева.

За словами джерел УП, загиблий – Геннадій Честяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.

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Теги: помічник Залужного, загибель, граната
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