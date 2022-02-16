На Волині патрульний у свій вихідний врятував життя чоловіку

У Луцьку патрульнийу позаслужбовий час врятував життя чоловіку, який лежав у канаві.Про це розповіли в патрульній поліції Волинської області.Поліцейський того дня був вихідний, у власних справах він йшов вулицею Сковороди. Раптом помітив, що в канаві лежить чоловік. Той майже повністю перебував у воді та не мав ознак життя.Не гаючи часу, Всеволод Васейко кинувся на допомогу й витягнув громадянина з води. Він привів чоловіка до тями, поклав його в стабільне бокове положення, викликав медиків та патрульних на підмогу.Також разом із колегами Всеволод переніс чоловіка до карети швидкої. Останнього ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги.