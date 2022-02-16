На Волині патрульний у свій вихідний врятував життя чоловіку
Сьогодні, 05:25
У Луцьку патрульний Всеволод Васейко у позаслужбовий час врятував життя чоловіку, який лежав у канаві.
Про це розповіли в патрульній поліції Волинської області.
Поліцейський того дня був вихідний, у власних справах він йшов вулицею Сковороди. Раптом помітив, що в канаві лежить чоловік. Той майже повністю перебував у воді та не мав ознак життя.
Не гаючи часу, Всеволод Васейко кинувся на допомогу й витягнув громадянина з води. Він привів чоловіка до тями, поклав його в стабільне бокове положення, викликав медиків та патрульних на підмогу.
Також разом із колегами Всеволод переніс чоловіка до карети швидкої. Останнього ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги.
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Про це розповіли в патрульній поліції Волинської області.
Поліцейський того дня був вихідний, у власних справах він йшов вулицею Сковороди. Раптом помітив, що в канаві лежить чоловік. Той майже повністю перебував у воді та не мав ознак життя.
Не гаючи часу, Всеволод Васейко кинувся на допомогу й витягнув громадянина з води. Він привів чоловіка до тями, поклав його в стабільне бокове положення, викликав медиків та патрульних на підмогу.
Також разом із колегами Всеволод переніс чоловіка до карети швидкої. Останнього ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги.
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