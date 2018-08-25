У Луцьку в листопаді зацвіла вишня
Сьогодні, 08:20
В обласному центрі Волині серед пожовклого листя вишні помітили цвіт і свіжі паростки.
Відповідною світлиною поділився у Фейсбуку луцький журналіст Віктор Калитка.
«Надворі листопад, а в Луцьку цвітуть вишні», - підписав він фотографію.
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Відповідною світлиною поділився у Фейсбуку луцький журналіст Віктор Калитка.
«Надворі листопад, а в Луцьку цвітуть вишні», - підписав він фотографію.
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