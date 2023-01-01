Курс валют у Луцьку 7 листопада
Сьогодні, 09:03
7 листопада готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 37.80.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.00, а продають за 40.35.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9.08.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.00, а продають за 40.35.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9.08.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ за добу знищили ще 890 окупантів
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 7 листопада
Сьогодні, 09:03
Росія безуспішно намагалася відновити втрачене положення в районі Андріївки, – Генштаб
Сьогодні, 08:50
У Луцьку в листопаді зацвіла вишня
Сьогодні, 08:20
Оновили будівлю Поліського лісового офісу
Сьогодні, 07:18