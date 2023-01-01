Курс валют у Луцьку 7 листопада

Курс валют у Луцьку 7 листопада
7 листопада готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 37.80.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.00, а продають за 40.35.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9.08.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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