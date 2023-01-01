На Волині автомобіль збив 22-річного пішохода

На Волині автомобіль збив 22-річного пішохода
Вчора, 6 листопада, близько 19.00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в м.Камінь-Каширський скоїли наїзд на 22-річного пішохода.

Про це повідомили в Камінь-Каширському райвідділі поліції.

Потерпілого чоловіка доставили до лікувального закладу. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясовували обставини дорожно-транспорної пригоди.

За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 286 КК України.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, ДТП, автомобіль, пішоход
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