На Волині автомобіль збив 22-річного пішохода
Сьогодні, 09:30
Вчора, 6 листопада, близько 19.00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в м.Камінь-Каширський скоїли наїзд на 22-річного пішохода.
Про це повідомили в Камінь-Каширському райвідділі поліції.
Потерпілого чоловіка доставили до лікувального закладу. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясовували обставини дорожно-транспорної пригоди.
За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 286 КК України.
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Про це повідомили в Камінь-Каширському райвідділі поліції.
Потерпілого чоловіка доставили до лікувального закладу. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясовували обставини дорожно-транспорної пригоди.
За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 286 КК України.
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