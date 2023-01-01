На Волині автомобіль збив 22-річного пішохода





Про це повідомили в Камінь-Каширському райвідділі поліції.



Потерпілого чоловіка доставили до лікувального закладу. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясовували обставини дорожно-транспорної пригоди.



За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 286 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 6 листопада, близько 19.00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в м.Камінь-Каширський скоїли наїзд на 22-річного пішохода.Про це повідомили в Камінь-Каширському райвідділі поліції.Потерпілого чоловіка доставили до лікувального закладу. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясовували обставини дорожно-транспорної пригоди.За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 286 КК України.

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