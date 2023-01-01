ЗСУ за добу знищили ще 890 окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.23 орієнтовно склали:



⁃ особового складу − близько 306 860 (+890) осіб,



⁃ анків − 5 293 (+5) од,



⁃ бойових броньованих машин − 9 974 (+16) од,



⁃ артилерійських систем − 7 410 (+21) од,



⁃ РСЗВ − 869 (+2) од,



⁃ засобів ППО − 570 (+0) од,



⁃ літаків − 322 (+0) од,



⁃ гелікоптерів − 324 (+0) од,



⁃ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 557 (+3) од,



⁃ крилатих ракет − 1 556 (+0) од,



⁃ кораблів/катерів − 20 (+0) од,



⁃ підводних човнів − 1 (+0) од,



⁃ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 767 (+23) од,



⁃ спеціальної техніки − 1 049 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники ліквідували ще 890 загарбників.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.⁃ особового складу − близько 306 860 (+890) осіб,⁃ анків − 5 293 (+5) од,⁃ бойових броньованих машин − 9 974 (+16) од,⁃ артилерійських систем − 7 410 (+21) од,⁃ РСЗВ − 869 (+2) од,⁃ засобів ППО − 570 (+0) од,⁃ літаків − 322 (+0) од,⁃ гелікоптерів − 324 (+0) од,⁃ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 557 (+3) од,⁃ крилатих ракет − 1 556 (+0) од,⁃ кораблів/катерів − 20 (+0) од,⁃ підводних човнів − 1 (+0) од,⁃ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 767 (+23) од,⁃ спеціальної техніки − 1 049 (+2).Дані уточнюються.

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