ЗСУ за добу знищили ще 890 окупантів

ЗСУ за добу знищили ще 890 окупантів
За минулу добу захисники ліквідували ще 890 загарбників.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.23 орієнтовно склали:

⁃ особового складу − близько 306 860 (+890) осіб,

⁃ анків − 5 293 (+5) од,

⁃ бойових броньованих машин − 9 974 (+16) од,

⁃ артилерійських систем − 7 410 (+21) од,

⁃ РСЗВ − 869 (+2) од,

⁃ засобів ППО − 570 (+0) од,

⁃ літаків − 322 (+0) од,

⁃ гелікоптерів − 324 (+0) од,

⁃ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 557 (+3) од,

⁃ крилатих ракет − 1 556 (+0) од,

⁃ кораблів/катерів − 20 (+0) од,

⁃ підводних човнів − 1 (+0) од,

⁃ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 767 (+23) од,

⁃ спеціальної техніки − 1 049 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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