ЗСУ за добу знищили ще 890 окупантів
Сьогодні, 09:15
За минулу добу захисники ліквідували ще 890 загарбників.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.23 орієнтовно склали:
⁃ особового складу − близько 306 860 (+890) осіб,
⁃ анків − 5 293 (+5) од,
⁃ бойових броньованих машин − 9 974 (+16) од,
⁃ артилерійських систем − 7 410 (+21) од,
⁃ РСЗВ − 869 (+2) од,
⁃ засобів ППО − 570 (+0) од,
⁃ літаків − 322 (+0) од,
⁃ гелікоптерів − 324 (+0) од,
⁃ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 557 (+3) од,
⁃ крилатих ракет − 1 556 (+0) од,
⁃ кораблів/катерів − 20 (+0) од,
⁃ підводних човнів − 1 (+0) од,
⁃ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 767 (+23) од,
⁃ спеціальної техніки − 1 049 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.23 орієнтовно склали:
⁃ особового складу − близько 306 860 (+890) осіб,
⁃ анків − 5 293 (+5) од,
⁃ бойових броньованих машин − 9 974 (+16) од,
⁃ артилерійських систем − 7 410 (+21) од,
⁃ РСЗВ − 869 (+2) од,
⁃ засобів ППО − 570 (+0) од,
⁃ літаків − 322 (+0) од,
⁃ гелікоптерів − 324 (+0) од,
⁃ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 557 (+3) од,
⁃ крилатих ракет − 1 556 (+0) од,
⁃ кораблів/катерів − 20 (+0) од,
⁃ підводних човнів − 1 (+0) од,
⁃ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 767 (+23) од,
⁃ спеціальної техніки − 1 049 (+2).
Дані уточнюються.
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