Рідним чотирьох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО





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ТВО начальника Четвертого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Олександр Левицький та Шацький селищний голова Сергій Карпук вручили посмертні державні нагороди родинам загиблих захисників України.



Відзнаки отримали рідні Івана Цюп'яшука з Шацька, Олександра Положевця з Положева, Олександра Костюка з Смолярів - Світязьких, Андрія Михальчука з Піщі.



Відповідно до указів президента України, за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, загиблих захисників нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня.



Нагороду тата Івана Цюп'яшука разом з мамою отримала і донька загиблого - Ярина. Вона знає: її тато – Герой, він назавжди у наших серцях. Дитина на собі відчула, що таке війна, вона знає, що тато її дуже сильно любив і зробив все, аби Ярина жила у вільній Україні.



"Ми розуміємо, що ніякі нагороди не допоможуть повернути рідних, ніякі слова не зможуть втамувати біль рідних, але цей біль, повірте, розділяє разом з вами кожен житель нашої громади. Життя продовжується, продовжується завдяки мужності наших захисників, які до останнього подиху захищають рідну землю. Тож велика шана та незгасна пам'ять нашим Героям", - наголосили у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орденами "За мужність" III ступеня посмертно нагородили військовослужбовців з Шацької громади.Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.ТВО начальника Четвертого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майорта Шацький селищний головавручили посмертні державні нагороди родинам загиблих захисників України.Відзнаки отримали рідніз Шацька,з Положева,з Смолярів - Світязьких,з Піщі.Відповідно до указів президента України, за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, загиблих захисників нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня.Нагороду тата Івана Цюп'яшука разом з мамою отримала і донька загиблого -. Вона знає: її тато – Герой, він назавжди у наших серцях. Дитина на собі відчула, що таке війна, вона знає, що тато її дуже сильно любив і зробив все, аби Ярина жила у вільній Україні."Ми розуміємо, що ніякі нагороди не допоможуть повернути рідних, ніякі слова не зможуть втамувати біль рідних, але цей біль, повірте, розділяє разом з вами кожен житель нашої громади. Життя продовжується, продовжується завдяки мужності наших захисників, які до останнього подиху захищають рідну землю. Тож велика шана та незгасна пам'ять нашим Героям", - наголосили у громаді.

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