Чи вистачає підручників для учнів п’ятих та шостих класів: приклад однієї школи на Волині





Про це розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.







Директорка навчального закладу Людмила Біланчук розповіла, що підручників не вистачає для учнів п’ятих та шостих класів. Діти працюють з електронними варіантами книг, які сканують через QR-код.



Для п’ятикласників є три паперових підручники з 14 предметів, шестикласникам трьох підручників не вистачає, говорить бібліотекарка Мирослава Швейгер.



Шестикласник Михайло Куньчик каже, що немає паперових підручників з таких предметів: етика, мистецтво музики, основи здоров’я та географія. Хлопець розповідає, що йому незручно користуватися електронними підручниками, бо не завжди є хороший інтернет.



Вчителька історії та географії Тетяна Швейгер каже, що підручниками з історії школярі забезпечені, а ось з географії — немає. За кошти батьків для вивчення цього предмету закупили зошити-посібники, де частково є теоретичний і практичний матеріал.



Минулого тижня у ліцеї отримали нові підручники з української мови для п'ятих класів., каже вчителька української мови Людмила Шоцька. Учні усіх інших класів, окрім п'ятих та шостих, шкільними підручниками забезпечені на 100%, говорить бібліотекарка Мирослава Швейгер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство освіти й науки на Волині забезпечило підручниками учнів п’ятих класів на 38% від потреби, шостих – на 83%.Про це розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Суспільне побувало у Звиняченському ліцеї, де навчаються 167 учнів з трьох навколишніх сіл та запитало про забезпеченість підручниками.Директорка навчального закладурозповіла, що підручників не вистачає для учнів п’ятих та шостих класів. Діти працюють з електронними варіантами книг, які сканують через QR-код.Для п’ятикласників є три паперових підручники з 14 предметів, шестикласникам трьох підручників не вистачає, говорить бібліотекаркаШестикласниккаже, що немає паперових підручників з таких предметів: етика, мистецтво музики, основи здоров’я та географія. Хлопець розповідає, що йому незручно користуватися електронними підручниками, бо не завжди є хороший інтернет.Вчителька історії та географіїкаже, що підручниками з історії школярі забезпечені, а ось з географії — немає. За кошти батьків для вивчення цього предмету закупили зошити-посібники, де частково є теоретичний і практичний матеріал.Минулого тижня у ліцеї отримали нові підручники з української мови для п'ятих класів., каже вчителька української мови Людмила Шоцька. Учні усіх інших класів, окрім п'ятих та шостих, шкільними підручниками забезпечені на 100%, говорить бібліотекарка Мирослава Швейгер.

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