Чи вистачає підручників для учнів п’ятих та шостих класів: приклад однієї школи на Волині

Чи вистачає підручників для учнів п’ятих та шостих класів: приклад однієї школи на Волині
Міністерство освіти й науки на Волині забезпечило підручниками учнів п’ятих класів на 38% від потреби, шостих – на 83%.

Про це розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.

Суспільне побувало у Звиняченському ліцеї, де навчаються 167 учнів з трьох навколишніх сіл та запитало про забезпеченість підручниками.

Директорка навчального закладу Людмила Біланчук розповіла, що підручників не вистачає для учнів п’ятих та шостих класів. Діти працюють з електронними варіантами книг, які сканують через QR-код.

Для п’ятикласників є три паперових підручники з 14 предметів, шестикласникам трьох підручників не вистачає, говорить бібліотекарка Мирослава Швейгер.

Шестикласник Михайло Куньчик каже, що немає паперових підручників з таких предметів: етика, мистецтво музики, основи здоров’я та географія. Хлопець розповідає, що йому незручно користуватися електронними підручниками, бо не завжди є хороший інтернет.

Вчителька історії та географії Тетяна Швейгер каже, що підручниками з історії школярі забезпечені, а ось з географії — немає. За кошти батьків для вивчення цього предмету закупили зошити-посібники, де частково є теоретичний і практичний матеріал.

Минулого тижня у ліцеї отримали нові підручники з української мови для п'ятих класів., каже вчителька української мови Людмила Шоцька. Учні усіх інших класів, окрім п'ятих та шостих, шкільними підручниками забезпечені на 100%, говорить бібліотекарка Мирослава Швейгер.
Чи вистачає підручників для учнів п’ятих та шостих класів: приклад однієї школи на Волині
Чи вистачає підручників для учнів п’ятих та шостих класів: приклад однієї школи на Волині
Чи вистачає підручників для учнів п’ятих та шостих класів: приклад однієї школи на Волині

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Теги: Волинь, школи, підручники
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