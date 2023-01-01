Оновили будівлю Поліського лісового офісу

У Луцьку відремонтували Поліський лісовий офіс, зберігши первісний вигляд будівлі.Про це повідомили у блозі про урбаністику, історичне середовище і транспорт NE:Urban.Проєкт реконструкції здійснювала студія leod’uk design.У будівлі замінили вхідну групу, змінивши її колір на чорний. Ліхтарі замінили на більш сучасні, а кольорову плитку на безшовну сіру. Зміни відбулися і в ландшафтному дизайні. Замість самшитових кущів перед будівлею висадили дерева та багаторічні трави. Також зберегли радянське модерністичне панно з зображенням природи.«Звичайно, є й недоліки: коричневі рами вікон, недолугий шлагбаум та відсутність лавок для відвідувачів, проте це легко можна виправити», — коментують у блозі NE:Urban.