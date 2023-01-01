Оновили будівлю Поліського лісового офісу

Оновили будівлю Поліського лісового офісу
У Луцьку відремонтували Поліський лісовий офіс, зберігши первісний вигляд будівлі.

Про це повідомили у блозі про урбаністику, історичне середовище і транспорт NE:Urban.

Проєкт реконструкції здійснювала студія leod’uk design.

У будівлі замінили вхідну групу, змінивши її колір на чорний. Ліхтарі замінили на більш сучасні, а кольорову плитку на безшовну сіру. Зміни відбулися і в ландшафтному дизайні. Замість самшитових кущів перед будівлею висадили дерева та багаторічні трави. Також зберегли радянське модерністичне панно з зображенням природи.

«Звичайно, є й недоліки: коричневі рами вікон, недолугий шлагбаум та відсутність лавок для відвідувачів, проте це легко можна виправити», — коментують у блозі NE:Urban.

Оновили будівлю Поліського лісового офісу

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Теги: ремонт, лісництво, Луцьк
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Коментарі 1
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накакати. Головне в умовах війни будівлю оновити. а то приїде начальство з Києва, бледін привезе , а тут фасад негарний. Ні не можна так, а те що війна навколо. Та їм на це накакати
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