Оновили будівлю Поліського лісового офісу
Сьогодні, 07:18
У Луцьку відремонтували Поліський лісовий офіс, зберігши первісний вигляд будівлі.
Про це повідомили у блозі про урбаністику, історичне середовище і транспорт NE:Urban.
Проєкт реконструкції здійснювала студія leod’uk design.
У будівлі замінили вхідну групу, змінивши її колір на чорний. Ліхтарі замінили на більш сучасні, а кольорову плитку на безшовну сіру. Зміни відбулися і в ландшафтному дизайні. Замість самшитових кущів перед будівлею висадили дерева та багаторічні трави. Також зберегли радянське модерністичне панно з зображенням природи.
«Звичайно, є й недоліки: коричневі рами вікон, недолугий шлагбаум та відсутність лавок для відвідувачів, проте це легко можна виправити», — коментують у блозі NE:Urban.
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Про це повідомили у блозі про урбаністику, історичне середовище і транспорт NE:Urban.
Проєкт реконструкції здійснювала студія leod’uk design.
У будівлі замінили вхідну групу, змінивши її колір на чорний. Ліхтарі замінили на більш сучасні, а кольорову плитку на безшовну сіру. Зміни відбулися і в ландшафтному дизайні. Замість самшитових кущів перед будівлею висадили дерева та багаторічні трави. Також зберегли радянське модерністичне панно з зображенням природи.
«Звичайно, є й недоліки: коричневі рами вікон, недолугий шлагбаум та відсутність лавок для відвідувачів, проте це легко можна виправити», — коментують у блозі NE:Urban.
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Коментарі 1
накакати. Головне в умовах війни будівлю оновити. а то приїде начальство з Києва, бледін привезе , а тут фасад негарний. Ні не можна так, а те що війна навколо. Та їм на це накакати
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