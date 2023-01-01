Блокують три пункти пропуску: польські перевізники досі не передали свої офіційні вимоги українській стороні

Блокують три пункти пропуску: польські перевізники досі не передали свої офіційні вимоги українській стороні
Польські перевізники блокують три пункти пропуску «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для функціонування ініціативи «Шляхи солідарності».

Про це повідомило Мінвідновлення України.

"Перебуваємо у постійній комунікації з нашим Посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію.

Станом на сьогодні офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представнику української сторони.

З інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи “Шлях”, - йдеться в повідомленні.

У Мінвідновленні наголосили, що відкриті до конструктивного діалогу за наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів.

«Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані. Хочемо запевнити перевізників та експортерів: команда цілодобово працює над пошуком рішень, щоб якомога швидше розблокувати пункти пропуску», — зазначили у міністерстві.

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Теги: Польські перевізники, кордон, акція протесту
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