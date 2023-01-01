Робота митного поста «Ягодин» – паралізована: розпочались протести польських перевізників





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.



За оперативною інформацією з Дорогуська, основні вимоги її організаторів - у приверненні уваги до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі, скасування так званого "транспортного безвізу" для українських міжнародних перевізників, заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить із України.



За попередньою інформацією, відсьогодні протестувальники пропускатимуть на годину по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках. Товари 1-24 груп УКТ ЗЕД, які слідують через Польщу транзитом і щодо яких в сусідній країні встановлене ембарго, не підлягатимуть пропуску зовсім. Це зменшить товаропотік через Ягодин в середньому у 25 разів, порівняно із оптимальною кількістю транспортних засобів, що мають приймаються митними та прикордонними органами кожної зі сторін протягом доби. Ця кількість затверджена міжнародними Меморандумами між Україною та Польщею.



Виняток в обмеженні пропуску, за їх твердженнями, протестувальники робитимуть для:



◾ рейсових автобусів;



◾ вантажів гуманітарної допомоги;



◾ цистерн з пальним на в'їзд в Україну та інших небезпечних вантажів;



◾ швидкопсувних товарів та живих тварин.



За попередньою інформацією, акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року. Про зміни в обставинах роботи митного поста "Ягодин" Волинська митниця неодмінно інформуватиме.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Робота митного поста "Ягодин" Волинської митниці знову паралізована. 6 листопада 2023 року о 13.20 за київським часом розпочалася акція протесту польських перевізників Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.За оперативною інформацією з Дорогуська, основні вимоги її організаторів - у приверненні уваги до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі, скасування так званого "транспортного безвізу" для українських міжнародних перевізників, заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить із України.За попередньою інформацією, відсьогодні протестувальники пропускатимуть на годину по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках. Товари 1-24 груп УКТ ЗЕД, які слідують через Польщу транзитом і щодо яких в сусідній країні встановлене ембарго, не підлягатимуть пропуску зовсім. Це зменшить товаропотік через Ягодин в середньому у 25 разів, порівняно із оптимальною кількістю транспортних засобів, що мають приймаються митними та прикордонними органами кожної зі сторін протягом доби. Ця кількість затверджена міжнародними Меморандумами між Україною та Польщею.◾ рейсових автобусів;◾ вантажів гуманітарної допомоги;◾ цистерн з пальним на в'їзд в Україну та інших небезпечних вантажів;◾ швидкопсувних товарів та живих тварин.За попередньою інформацією, акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року. Про зміни в обставинах роботи митного поста "Ягодин" Волинська митниця неодмінно інформуватиме.

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