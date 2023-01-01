Робота митного поста «Ягодин» – паралізована: розпочались протести польських перевізників
Сьогодні, 14:17
Робота митного поста "Ягодин" Волинської митниці знову паралізована. 6 листопада 2023 року о 13.20 за київським часом розпочалася акція протесту польських перевізників.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
За оперативною інформацією з Дорогуська, основні вимоги її організаторів - у приверненні уваги до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі, скасування так званого "транспортного безвізу" для українських міжнародних перевізників, заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить із України.
За попередньою інформацією, відсьогодні протестувальники пропускатимуть на годину по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках. Товари 1-24 груп УКТ ЗЕД, які слідують через Польщу транзитом і щодо яких в сусідній країні встановлене ембарго, не підлягатимуть пропуску зовсім. Це зменшить товаропотік через Ягодин в середньому у 25 разів, порівняно із оптимальною кількістю транспортних засобів, що мають приймаються митними та прикордонними органами кожної зі сторін протягом доби. Ця кількість затверджена міжнародними Меморандумами між Україною та Польщею.
Виняток в обмеженні пропуску, за їх твердженнями, протестувальники робитимуть для:
◾ рейсових автобусів;
◾ вантажів гуманітарної допомоги;
◾ цистерн з пальним на в'їзд в Україну та інших небезпечних вантажів;
◾ швидкопсувних товарів та живих тварин.
За попередньою інформацією, акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року. Про зміни в обставинах роботи митного поста "Ягодин" Волинська митниця неодмінно інформуватиме.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
За оперативною інформацією з Дорогуська, основні вимоги її організаторів - у приверненні уваги до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі, скасування так званого "транспортного безвізу" для українських міжнародних перевізників, заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить із України.
За попередньою інформацією, відсьогодні протестувальники пропускатимуть на годину по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках. Товари 1-24 груп УКТ ЗЕД, які слідують через Польщу транзитом і щодо яких в сусідній країні встановлене ембарго, не підлягатимуть пропуску зовсім. Це зменшить товаропотік через Ягодин в середньому у 25 разів, порівняно із оптимальною кількістю транспортних засобів, що мають приймаються митними та прикордонними органами кожної зі сторін протягом доби. Ця кількість затверджена міжнародними Меморандумами між Україною та Польщею.
Виняток в обмеженні пропуску, за їх твердженнями, протестувальники робитимуть для:
◾ рейсових автобусів;
◾ вантажів гуманітарної допомоги;
◾ цистерн з пальним на в'їзд в Україну та інших небезпечних вантажів;
◾ швидкопсувних товарів та живих тварин.
За попередньою інформацією, акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року. Про зміни в обставинах роботи митного поста "Ягодин" Волинська митниця неодмінно інформуватиме.
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