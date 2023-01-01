У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героя Максима Баєва

Максимом Баєвим, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 6 листопада, захисника відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Баєв Максим Миколайович (10.05.1983 року народження), зареєстрований у м. Луцьку як внутрішньо переміщена особа, був призваний на військову службу по мобілізації Луцьким ОМТЦК та СП 24 червня 2022 року до складу військової частини на посаду кулеметника 1-го штурмового відділення 2-го штурмового взводу штурмової роти.







Після завершення панахиди домовину з тілом воїна прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.



Максима Баєва поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі міської територіальної громади попрощалися із військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 6 листопада, захисника відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Баєв Максим Миколайович (10.05.1983 року народження), зареєстрований у м. Луцьку як внутрішньо переміщена особа, був призваний на військову службу по мобілізації Луцьким ОМТЦК та СП 24 червня 2022 року до складу військової частини на посаду кулеметника 1-го штурмового відділення 2-го штурмового взводу штурмової роти. Загинув 31 жовтня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Урожайне Донецької області.Після завершення панахиди домовину з тілом воїна прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Максима Баєва поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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