Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцької громади

Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцької громади
На війні загинули двоє Героїв: Олександр Козак - уродженець с.Княгининок, та Максим Баєв, зареєстрований в Луцьку, як внутрішньо переміщена особа.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Уродженець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади Козак Олександр Миколайович, 17.10.1989 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду співробітника.

Молодший сержант Козак Олександр Миколайович загинув 24.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населених пунктів Лукашівка та Олександрівка Сумської області.

Баєв Максим Миколайович, 10.05.1983 року народження, зареєстрований в м.Луцьку, як внутрішньо переміщена особа, був призваний 24.06.2022 року на військову службу по мобілізації Луцьким ОМТЦК та СП до складу військової частини на посаду кулеметника 1 штурмового відділення 2 штурмового взводу штурмової роти.

Солдат Баєв Максим Миколайович загинув 31.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Урожайне Донецької об області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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