Волинські тероборонівці на Сході України отримали бойові нагороди. ФОТО

Волинські тероборонівці на Сході України отримали бойові нагороди. ФОТО
З нагоди Дня ракетних військ і артилерії воїни 100 обр ТрО на Сході України одержали бойові нагороди.

Про це повідомили на сторінці бригади.

"Зокрема, начальнику відділення об’єднаної вогневої підтримки Волинської бригади тероборони, підполковнику Володимиру Ратнюку нагрудний знак «За особисту хоробрість» вручив командувач ОСУВ «Хортиця» / командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський.

Натомість старший офіцер відділення об’єднаної вогневої підтримки, старший лейтенант Олег Матвійчук одержав від генерала-полковника Сирського цінний подарунок – наручний годинник.

У свою чергу бійцям мінометних батарей бригади командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук вручив відзнаки командувача ОТУ «Лиман» та бригадні відзнаки.
Волинські тероборонівці на Сході України отримали бойові нагороди. ФОТО

Щиро вітаємо бойових побратимів із заслуженими нагородами!" - йдеться в повідомленні.
Волинські тероборонівці на Сході України отримали бойові нагороди. ФОТО
Волинські тероборонівці на Сході України отримали бойові нагороди. ФОТО
Волинські тероборонівці на Сході України отримали бойові нагороди. ФОТО
Волинські тероборонівці на Сході України отримали бойові нагороди. ФОТО
Волинські тероборонівці на Сході України отримали бойові нагороди. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинські тероборонівці, нагороди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На щиті» на рідну Волинь повертається 30-річний Герой Павло Гасичак
Сьогодні, 11:07
На Запоріжжі посадовець ОВА «зливав» окупантам інформацію про переміщення українських військ, – СБУ
Сьогодні, 11:00
Волинські тероборонівці на Сході України отримали бойові нагороди. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Росія цієї ночі атакувала військовий об'єкт на Івано-Франківщині
Сьогодні, 10:22
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
На Волині прикордонники отримали нагороди. ФОТО На Волині прикордонники отримали нагороди. ФОТО
26 жовтень, 15:19
Волинські тероборонівці знищили російський танк. ВІДЕО Волинські тероборонівці знищили російський танк. ВІДЕО
14 жовтень, 20:52
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
03 жовтень, 21:20
Пілот FPV-дрона вистежив БМД: волинські воїни знищили бойову машину десанту росіян Пілот FPV-дрона вистежив БМД: волинські воїни знищили бойову машину десанту росіян
29 вересень, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 11:45
 0
Зросла кількість загиблих від удару по «Новій пошті» на Харківщині
Сьогодні, 11:35
 0
Народний депутат Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину, – ЗМІ
Сьогодні, 11:23
 0
На Волині волонтери виготовляють спеціальні баули для ЗСУ
Сьогодні, 11:14
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається 30-річний Герой Павло Гасичак
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8