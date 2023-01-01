Волинські тероборонівці на Сході України отримали бойові нагороди. ФОТО





Про це



"Зокрема, начальнику відділення об’єднаної вогневої підтримки Волинської бригади тероборони, підполковнику Володимиру Ратнюку нагрудний знак «За особисту хоробрість» вручив командувач ОСУВ «Хортиця» / командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський.



Натомість старший офіцер відділення об’єднаної вогневої підтримки, старший лейтенант Олег Матвійчук одержав від генерала-полковника Сирського цінний подарунок – наручний годинник.



У свою чергу бійцям мінометних батарей бригади командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук вручив відзнаки командувача ОТУ «Лиман» та бригадні відзнаки.



Щиро вітаємо бойових побратимів із заслуженими нагородами!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З нагоди Дня ракетних військ і артилерії воїни 100 обр ТрО на Сході України одержали бойові нагороди.Про це повідомили на сторінці бригади."Зокрема, начальнику відділення об’єднаної вогневої підтримки Волинської бригади тероборони, підполковникунагрудний знак «За особисту хоробрість» вручив командувач ОСУВ «Хортиця» / командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковникНатомість старший офіцер відділення об’єднаної вогневої підтримки, старший лейтенантодержав від генерала-полковника Сирського цінний подарунок – наручний годинник.У свою чергу бійцям мінометних батарей бригади командир 100 обр ТрО, полковниквручив відзнаки командувача ОТУ «Лиман» та бригадні відзнаки.Щиро вітаємо бойових побратимів із заслуженими нагородами!" - йдеться в повідомленні.

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