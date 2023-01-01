Росія цієї ночі атакувала військовий об'єкт на Івано-Франківщині
Сьогодні, 10:22
Росіяни цієї ночі, 3 листопада, здійснили атаку на військовий об'єкт на території Івано-Франківської області.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
"3 листопада 2023 року ворог намагався завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” .
Атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області.
На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано.
Дякуємо нашим захисникам на всіх напрямках, які боронять українську землю та небо!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі, 3 листопада, ПвК «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників.
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Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
"3 листопада 2023 року ворог намагався завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” .
Атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області.
На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано.
Дякуємо нашим захисникам на всіх напрямках, які боронять українську землю та небо!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі, 3 листопада, ПвК «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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