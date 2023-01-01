Росія цієї ночі атакувала військовий об'єкт на Івано-Франківщині





Про це Світлана Онищук.



"3 листопада 2023 року ворог намагався завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” .



Атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області.



На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано.



Дякуємо нашим захисникам на всіх напрямках, які боронять українську землю та небо!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що цієї ночі, 3 листопада, ПвК «Захід», яке боронить і небо



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни цієї ночі, 3 листопада, здійснили атаку на військовий об'єкт на території Івано-Франківської області.Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА"3 листопада 2023 року ворог намагався завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” .Атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області.На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано.Дякуємо нашим захисникам на всіх напрямках, які боронять українську землю та небо!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що цієї ночі, 3 листопада, ПвК «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників

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