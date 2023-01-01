За минулу добу захисники ліквідували ще 850 російських вояк





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу − близько 303 270 (+850) осіб,



◾ танків − 5 265 (+24) од,



◾ бойових броньованих машин − 9 901 (+24) од,



◾ артилерійських систем − 7 328 (+36) од,



◾ РСЗВ − 854 (+4) од,



◾ засобів ППО − 566 (+0) од,



◾ літаків − 322 (+0) од,



◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 495 (+7) од,



◾ крилатих ракет − 1 551 (+2) од,



◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,



◾ підводних човнів − 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 691 (+33) од,



◾ спеціальної техніки ‒ 1 034 (+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники ліквідували ще 850 загарбників.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.◾ особового складу − близько 303 270 (+850) осіб,◾ танків − 5 265 (+24) од,◾ бойових броньованих машин − 9 901 (+24) од,◾ артилерійських систем − 7 328 (+36) од,◾ РСЗВ − 854 (+4) од,◾ засобів ППО − 566 (+0) од,◾ літаків − 322 (+0) од,◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 495 (+7) од,◾ крилатих ракет − 1 551 (+2) од,◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,◾ підводних човнів − 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 691 (+33) од,◾ спеціальної техніки ‒ 1 034 (+2) од.Дані уточнюються.

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