За минулу добу захисники ліквідували ще 850 російських вояк

За минулу добу захисники ліквідували ще 850 російських вояк
За минулу добу захисники ліквідували ще 850 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу − близько 303 270 (+850) осіб,

◾ танків − 5 265 (+24) од,

◾ бойових броньованих машин − 9 901 (+24) од,

◾ артилерійських систем − 7 328 (+36) од,

◾ РСЗВ − 854 (+4) од,

◾ засобів ППО − 566 (+0) од,

◾ літаків − 322 (+0) од,

◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 495 (+7) од,

◾ крилатих ракет − 1 551 (+2) од,

◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,

◾ підводних човнів − 1 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 691 (+33) од,

◾ спеціальної техніки ‒ 1 034 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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