За минулу добу захисники ліквідували ще 850 російських вояк
Сьогодні, 09:50
За минулу добу захисники ліквідували ще 850 загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 303 270 (+850) осіб,
◾ танків − 5 265 (+24) од,
◾ бойових броньованих машин − 9 901 (+24) од,
◾ артилерійських систем − 7 328 (+36) од,
◾ РСЗВ − 854 (+4) од,
◾ засобів ППО − 566 (+0) од,
◾ літаків − 322 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 495 (+7) од,
◾ крилатих ракет − 1 551 (+2) од,
◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 691 (+33) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 1 034 (+2) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 303 270 (+850) осіб,
◾ танків − 5 265 (+24) од,
◾ бойових броньованих машин − 9 901 (+24) од,
◾ артилерійських систем − 7 328 (+36) од,
◾ РСЗВ − 854 (+4) од,
◾ засобів ППО − 566 (+0) од,
◾ літаків − 322 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 495 (+7) од,
◾ крилатих ракет − 1 551 (+2) од,
◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 691 (+33) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 1 034 (+2) од.
Дані уточнюються.
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