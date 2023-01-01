На Запоріжжі посадовець ОВА «зливав» окупантам інформацію про переміщення українських військ, – СБУ

На Запоріжжі посадовець ОВА «зливав» окупантам інформацію про переміщення українських військ, – СБУ
СБУ затримала «крота» фсб, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб «зливати» інформацію про ЗСУ на Півдні України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі ще одного інформатора фсб. Для виконання ворожих завдань фігурант у жовтні цього року влаштувався до обласної військової адміністрації.

Перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону.

Щоб одержати таємні відомості, російський «кріт» намагався використати свій доступ до серверів держустанови.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно затримали зловмисника і тим самим запобігли передачі розвідданих агресору.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою. До влаштування в обласну військову адміністрацію він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони.

Встановлено, що у вересні цього року він з власної ініціативи запропонував окупантам свою «допомогу» у війні проти України. Про це він написав в один з російських чат-ботів, створених для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах.

Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб та залучив до співпраці. За завданням російської спецслужби зловмисник приховано знімав на телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там знаходилася.

Також він намагався виявити ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників на території обласного центру.

Для комунікації з окупантами їхній поплічник використовував анонімні чати у месенджері.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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