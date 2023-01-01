На Волині волонтери виготовляють спеціальні баули для ЗСУ





Усього пошили сотню виробів, пише



Як розповіла керівниця штабу гуманітарної допомоги Катерина Варвус, пошиття організували на запит 100-ої окремої бригади територіальної оборони.



"Запит від наших військових був не на таку кількість, але благодійник Якуб Лисяк із Польщі нам передав тканину. Її було багато і вирішили виготовити більше. Зголосилася допомогти з пошиттям на волонтерських засадах місцева підприємиця Оксана Станицька. Ще одне підприємство надало нам фурнітуру", — сказала керівниця штабу.



З її слів, рюкзаки-баули функціональні й надійні, допоможуть захисникам зручно передислоковуватися зі своїми речами та спорядженням.



Робота з пошиття транспортних сумок тривала понад місяць. Як додала Катерина Варвус, бійці оперативно отримали баули, подякували за допомогу та позитивно оцінили виготовлені речі. Окрім рюкзаків, військовим також передати партію гуманітарної допомоги.



Нагадаємо, рятувальники Володимирського району отримали автодрабину та пожежну автоцистерну від британських волонтерів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери "Нововолинськ.Help" налагодили виробництво спеціальних транспортних сумок для військовослужбовців.Усього пошили сотню виробів, пише Суспільне Як розповіла керівниця штабу гуманітарної допомоги, пошиття організували на запит 100-ої окремої бригади територіальної оборони."Запит від наших військових був не на таку кількість, але благодійникіз Польщі нам передав тканину. Її було багато і вирішили виготовити більше. Зголосилася допомогти з пошиттям на волонтерських засадах місцева підприємиця. Ще одне підприємство надало нам фурнітуру", — сказала керівниця штабу.З її слів, рюкзаки-баули функціональні й надійні, допоможуть захисникам зручно передислоковуватися зі своїми речами та спорядженням.Робота з пошиття транспортних сумок тривала понад місяць. Як додала Катерина Варвус, бійці оперативно отримали баули, подякували за допомогу та позитивно оцінили виготовлені речі. Окрім рюкзаків, військовим також передати партію гуманітарної допомоги.Нагадаємо, рятувальники Володимирського районута пожежну автоцистерну від британських волонтерів.

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