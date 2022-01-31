Народний депутат Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину, – ЗМІ
Сьогодні, 11:23
Народний депутата від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив насмерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі.
Про це повідомили джерела Української правди у правоохоронних органах.
За даними джерел, ДТП сталося на території Житомирської області.
Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець знаходився з дружиною.
Згодомо в Нацполіції уточнили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" здійснив наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху.
Там підтвердили, що за кермом знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України, але не уточнили, хто саме.
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Про це повідомили джерела Української правди у правоохоронних органах.
За даними джерел, ДТП сталося на території Житомирської області.
Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець знаходився з дружиною.
Згодомо в Нацполіції уточнили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" здійснив наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху.
Там підтвердили, що за кермом знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України, але не уточнили, хто саме.
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