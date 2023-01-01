Зросла кількість загиблих від удару по «Новій пошті» на Харківщині

Зросла кількість загиблих від удару по «Новій пошті» на Харківщині
У лікарні помер ще один працівник «Нової пошти», який був поранений під час обстрілу терміналу на Харківщині.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти», - зазначили у прокуратурі.

Станом на зараз вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше у мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували момент прильоту ракети по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 11:45
Зросла кількість загиблих від удару по «Новій пошті» на Харківщині
Сьогодні, 11:35
Народний депутат Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину, – ЗМІ
Сьогодні, 11:23
На Волині волонтери виготовляють спеціальні баули для ЗСУ
Сьогодні, 11:14
«На щиті» на рідну Волинь повертається 30-річний Герой Павло Гасичак
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої
02 листопад, 19:09
Полеглого Героя на Волині зустрінуть коридором пошани Полеглого Героя на Волині зустрінуть коридором пошани
02 листопад, 17:46
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя
02 листопад, 17:09
Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка
02 листопад, 16:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 11:45
 0
Зросла кількість загиблих від удару по «Новій пошті» на Харківщині
Сьогодні, 11:35
 0
Народний депутат Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину, – ЗМІ
Сьогодні, 11:23
 0
На Волині волонтери виготовляють спеціальні баули для ЗСУ
Сьогодні, 11:14
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається 30-річний Герой Павло Гасичак
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8