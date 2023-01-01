Зросла кількість загиблих від удару по «Новій пошті» на Харківщині
Сьогодні, 11:35
У лікарні помер ще один працівник «Нової пошти», який був поранений під час обстрілу терміналу на Харківщині.
Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
«На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти», - зазначили у прокуратурі.
Станом на зараз вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених.
Слідство триває.
Нагадаємо, раніше у мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували момент прильоту ракети по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.
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Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
«На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти», - зазначили у прокуратурі.
Станом на зараз вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених.
Слідство триває.
Нагадаємо, раніше у мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували момент прильоту ракети по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.
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