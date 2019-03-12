У Луцьку відкрився магазин побутової техніки Рrime Тech*

Переваги магазину Рrime Тech у Луцьку

У перший день листопада у Луцьку відкрився магазин побутової технікиПридбати техніку для дому найвідоміших німецьких виробників відтепер можна у великому магазині на вулиці Дубнівська, 16 (колишній Автоцентр Renault).При купівлі трьох одиниць побутової техніки покупцям гарантована знижка 5%. Постійні клієнти магазину Рrime Тech теж матимуть постійну знижку 5%.На побутову техніку в магазині можна оформити розтермінування в оплаті на три місяці.. Для покупців з Луцька – безкоштовна доставка до будинку. Крім того, працює служба доставки по всій Україні: побутову техніку можуть надіслати як транспортними перевізниками (Новою поштою, Delivery, Meest), так і власним транспортом до будинку.Магазин Рrime Тech гарантує надійність побутової техніки, яку реалізує, та надає гарантію від 6 до 12 місяців. У разі виявлення дефекту чи поломки техніки, клієнти компанії можуть скористатися послугами сервісного обслуговування та ремонту.. Якщо побутова техніка, придбана у луцькому магазині Рrime Тech, потребуватиме ремонту, завжди можна звернутися до сервісного центру, незалежно від того діє гарантія на придбаний товар чи вже ні.Найважливішою метою для компанії Рrime Тech є надання клієнтам високого рівня обслуговування, надійності та лояльності. Ми розуміємо, що вибір техніки — це важливе завдання, тому фахівці з радістю порадять найкращу модель за розмірами, потужністю та призначенням.Магазин Рrime Тech вже працює!Завітайте за адресою(колишній Автоцентр Renault).Понеділок - Пʼятниця 09:00-19:00Субота 09:00-15:00Неділя - ВихіднийТел.(Святослав).