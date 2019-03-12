У Луцьку відкрився магазин побутової техніки Рrime Тech*

У Луцьку відкрився магазин побутової техніки Рrime Тech*
У перший день листопада у Луцьку відкрився магазин побутової техніки Рrime Тech.

Придбати техніку для дому найвідоміших німецьких виробників відтепер можна у великому магазині на вулиці Дубнівська, 16 (колишній Автоцентр Renault).

«У магазині Рrime Тech в наявності є понад 150 одиниць побутової техніки – холодильників, морозильних камер, мікрохвильовок, пральних машин, духовок, посудомийок, кавомашин, винних шаф, варильних поверхонь від провідних німецьких виробників Miele, Liebherr, Smeg. Крім того, є техніка для вбудовування у кухні. Як відомо, німецька побутова техніка вирізняється з-поміж інших високим класом надійності, продуктивності, простоти у використанні та енергоефективності», – розповів менеджер з продажу магазину Рrime Тech Святослав.



Переваги магазину Рrime Тech у Луцьку


Знижки. При купівлі трьох одиниць побутової техніки покупцям гарантована знижка 5%. Постійні клієнти магазину Рrime Тech теж матимуть постійну знижку 5%.

Розтермінування. На побутову техніку в магазині можна оформити розтермінування в оплаті на три місяці.

Безкоштовна доставка. Для покупців з Луцька – безкоштовна доставка до будинку. Крім того, працює служба доставки по всій Україні: побутову техніку можуть надіслати як транспортними перевізниками (Новою поштою, Delivery, Meest), так і власним транспортом до будинку.


Гарантія. Магазин Рrime Тech гарантує надійність побутової техніки, яку реалізує, та надає гарантію від 6 до 12 місяців. У разі виявлення дефекту чи поломки техніки, клієнти компанії можуть скористатися послугами сервісного обслуговування та ремонту.

Власний сервісний центр. Якщо побутова техніка, придбана у луцькому магазині Рrime Тech, потребуватиме ремонту, завжди можна звернутися до сервісного центру, незалежно від того діє гарантія на придбаний товар чи вже ні.

Найважливішою метою для компанії Рrime Тech є надання клієнтам високого рівня обслуговування, надійності та лояльності. Ми розуміємо, що вибір техніки — це важливе завдання, тому фахівці з радістю порадять найкращу модель за розмірами, потужністю та призначенням.

Магазин Рrime Тech вже працює!
Завітайте за адресою м. Луцьк, вул. Дубнівська, 16 (колишній Автоцентр Renault).

Графік роботи:
Понеділок - Пʼятниця 09:00-19:00
Субота 09:00-15:00
Неділя - Вихідний

Тел. (096)386-58-85 (Святослав).

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Теги: побутова техніка, магазин, Луцьк, варте уваги
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