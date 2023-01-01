Жінка на Волині закатувала до смерті німецьку вівчарку

Жінка на Волині закатувала до смерті німецьку вівчарку
За фактом жорстокого поводження із тваринами у Ковелі на Волині поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це пише інформагентство Волинські новини.

У Ковелі на провулку Гагаріна місцева мешканка помітила собаку, який був прив’язаний за задні лапи до балкону будинку на першому поверсі. Крім того, тіло пса теж було перев’язане. Німецька вівчарка була знерухомлена, а на голові виднілась кров.
Жінка на Волині закатувала до смерті німецьку вівчарку

29 жовтня на місце події викликали патрульну поліцію, яка провела бесіду з власницею тварини. Проте жінка собаку не звільнила і лише через кілька днів, після виклику вже слідчо-оперативної групи, тварину забрали небайдужі мешканці. Незважаючи на всі намагання врятувати собаку, 2 листопада вона померла.

«У тварини були відмерлі задні лапи, холодні та почорнілі, з вух йшла кров, були вибиті зуби. 3 листопада буде розтин. Але й так зрозуміло, що тварина піддавалась постійному катуванню. Численні шрами тому явне свідчення», – розповідають місцеві жителі.

Журналісти звернулися за коментарем до ковельської групи Kovel.animals, яка опублікувала світлини та слідкує за справою. Як повідомили, пес нібито вкусив співмешканця господарки, тому вони його зв’язали, побили і залишили помирати. Сусіди викликали поліцію. Правоохоронцям переали записи розмови, в яких сусіди просять звільнити пса, проте власниця каже, що її все влаштовує, і нехай він помирає.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що наразі слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами. Особа, яка скоїла це, – власниця собаки. Наразі триває слідство, призначено низку експертиз. Вирішуватиметься питання про оголошення підозри жінці.

Нагадаємо, службовий собака Гуді та кінолог Леонід, які служать у Волинському прикордонному загоні, отримали почесну нагороду.

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Теги: поліція, Волинь
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