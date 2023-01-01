Бізнесмен із Мелітополя виготовляв для окупантів «зуби дракона»

Працівники СБУ повідомили про підозру бізнесмену з Мелітополя, який виготовляв для окупантів «зуби дракона».Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.Місцевий власник будівельного холдингуперейшов на бік російських загарбників та запропонував їм свою «допомогу» у війні проти України. Окупанти дали йому масштабний «підряд» на виготовлення 1 тисячі протитанкових загороджень — «зубів дракона».Окрім того, підприємство Скоробогатька брало учать у реконструкції траси Мелітополь-Бердянськ. Це автосполучення окупанти використовують для перекидання військової техніки по території регіону, а також до Криму.Наразі зрадник переховується на тимчасово окупованій частині України, однак СБУ знає про його місця перебування.Нагадаємо, у Луцьку за матеріалами СБУкомпанії за співпрацю з державою-агресором.