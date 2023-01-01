Бізнесмен із Мелітополя виготовляв для окупантів «зуби дракона»
Сьогодні, 12:33
Працівники СБУ повідомили про підозру бізнесмену з Мелітополя, який виготовляв для окупантів «зуби дракона».
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Місцевий власник будівельного холдингу Ігор Скоробогатько перейшов на бік російських загарбників та запропонував їм свою «допомогу» у війні проти України. Окупанти дали йому масштабний «підряд» на виготовлення 1 тисячі протитанкових загороджень — «зубів дракона».
Окрім того, підприємство Скоробогатька брало учать у реконструкції траси Мелітополь-Бердянськ. Це автосполучення окупанти використовують для перекидання військової техніки по території регіону, а також до Криму.
Наразі зрадник переховується на тимчасово окупованій частині України, однак СБУ знає про його місця перебування.
Нагадаємо, у Луцьку за матеріалами СБУ судитимуть керівника компанії за співпрацю з державою-агресором.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Місцевий власник будівельного холдингу Ігор Скоробогатько перейшов на бік російських загарбників та запропонував їм свою «допомогу» у війні проти України. Окупанти дали йому масштабний «підряд» на виготовлення 1 тисячі протитанкових загороджень — «зубів дракона».
Окрім того, підприємство Скоробогатька брало учать у реконструкції траси Мелітополь-Бердянськ. Це автосполучення окупанти використовують для перекидання військової техніки по території регіону, а також до Криму.
Наразі зрадник переховується на тимчасово окупованій частині України, однак СБУ знає про його місця перебування.
Нагадаємо, у Луцьку за матеріалами СБУ судитимуть керівника компанії за співпрацю з державою-агресором.
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