Бізнесмен із Мелітополя виготовляв для окупантів «зуби дракона»

Бізнесмен із Мелітополя виготовляв для окупантів «зуби дракона»
Працівники СБУ повідомили про підозру бізнесмену з Мелітополя, який виготовляв для окупантів «зуби дракона».

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

Місцевий власник будівельного холдингу Ігор Скоробогатько перейшов на бік російських загарбників та запропонував їм свою «допомогу» у війні проти України. Окупанти дали йому масштабний «підряд» на виготовлення 1 тисячі протитанкових загороджень — «зубів дракона».

Окрім того, підприємство Скоробогатька брало учать у реконструкції траси Мелітополь-Бердянськ. Це автосполучення окупанти використовують для перекидання військової техніки по території регіону, а також до Криму.

Наразі зрадник переховується на тимчасово окупованій частині України, однак СБУ знає про його місця перебування.
Бізнесмен із Мелітополя виготовляв для окупантів «зуби дракона»

Нагадаємо, у Луцьку за матеріалами СБУ судитимуть керівника компанії за співпрацю з державою-агресором.

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Теги: зрадники, СБУ
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