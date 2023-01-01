Зрадник із Волині постачав техніку російській «оборонці»

У Луцьку за матеріалами СБУ судитимуть керівника компанії за співпрацю з державою-агресором.Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.Навесні 2023 року Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в рф.До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.Ця продукція використовується в оборонно-промисловому комплексі рф.Саме ці рідкісні вироби фігурант продавав до країни-агресора.Для маскування незаконної діяльності зловмисник задіяв афілійовану фірму на території однієї з європейських країн.Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «л/днр».За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію.Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення зловмисник нелегально «експортував» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.Слідчі СБУ завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Зловмисник обвинувачується за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Нагадаємо, СБУ викрила налідерів псевдорелігійної секти АллатРа.