Зрадник із Волині постачав техніку російській «оборонці»
Сьогодні, 15:04
У Луцьку за матеріалами СБУ судитимуть керівника компанії за співпрацю з державою-агресором.
Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.
Навесні 2023 року Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в рф.
До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.
Ця продукція використовується в оборонно-промисловому комплексі рф.
Саме ці рідкісні вироби фігурант продавав до країни-агресора.
Для маскування незаконної діяльності зловмисник задіяв афілійовану фірму на території однієї з європейських країн.
Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «л/днр».
За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію.
Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення зловмисник нелегально «експортував» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.
Слідчі СБУ завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Зловмисник обвинувачується за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).
Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, СБУ викрила на антиукраїнській діяльності лідерів псевдорелігійної секти АллатРа.
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Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.
Навесні 2023 року Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в рф.
До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.
Ця продукція використовується в оборонно-промисловому комплексі рф.
Саме ці рідкісні вироби фігурант продавав до країни-агресора.
Для маскування незаконної діяльності зловмисник задіяв афілійовану фірму на території однієї з європейських країн.
Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «л/днр».
За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію.
Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення зловмисник нелегально «експортував» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.
Слідчі СБУ завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Зловмисник обвинувачується за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).
Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, СБУ викрила на антиукраїнській діяльності лідерів псевдорелігійної секти АллатРа.
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