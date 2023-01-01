Нагороди полеглих Героїв на Волині передали їхнім родинам

Нагороди полеглих Героїв на Волині передали їхнім родинам
Родини загиблих військовослужбовців Василя Макарова та Миколи Кузьмича отримали посмертні нагороди Героїв.

Про це пише Нове життя.

Сьогодні, 2 листопада, начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич вручили посмертні державні нагороди двом родинам загиблих захисників.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені Василь Васильович Макаров із Деревка та Микола Васильович Кузьмич із Дольська.
Нагороди полеглих Героїв на Волині передали їхнім родинам

Нагадаємо, Василь Макаров загинув 24 вересня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Солдат Микола Кузьмич загинув 2 лютого 2023 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.

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Теги: загиблі, війна
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