Нагороди полеглих Героїв на Волині передали їхнім родинам

Василя Макарова та Миколи Кузьмича отримали посмертні нагороди Героїв.



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Сьогодні, 2 листопада, начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич вручили посмертні державні нагороди двом родинам загиблих захисників.



Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені Василь Васильович Макаров із Деревка та Микола Васильович Кузьмич із Дольська.



Нагадаємо, Василь Макаров загинув 24 вересня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Солдат Микола Кузьмич загинув 2 лютого 2023 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родини загиблих військовослужбовцівтаотримали посмертні нагороди Героїв.Про це пише Нове життя Сьогодні, 2 листопада, начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СПі начальник відділення рекрутингу та комплектуваннявручили посмертні державні нагороди двом родинам загиблих захисників.Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені Василь Васильович Макаров із Деревка та Микола Васильович Кузьмич із Дольська.Нагадаємо, Василь Макаровв результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Солдат Микола Кузьмич2023 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.

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