Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця

Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Усі лікарські препарати мають чітко встановлений термін зберігання, після закінчення якого, вони підлягають утилізації. Як відомо, прийом прострочених пігулок, сиропів і навіть вітамінів не тільки не принесе бажаного лікувально-оздоровчого результату, але і може завдати шкоди здоров'ю.

Не менш небезпечними прострочені медикаменти є і для навколишнього середовища. Про це Інформаційному агентсву ВолиньPost розповіла заступниця начальника Державної служби України з лікарських засобів у Волинській області Ірина Вараніцька.

З її слів, якщо медичні препарати просто викидати у смітник або ж залишати на відкритій місцевості, під впливом сонця, вологи, температури, бактерій та інших факторів, активні речовини медикаментів починають взаємодіяти між собою, з навколишнім середовищем, отруюючи повітря, землю, ґрунт і все навколо, виділяти токсичні сполуки.

Ірина Вараніцька також розповіла, що утилізація медикаментів з лікарень, аптек, лікувально-профілактичних закладів здійснюється згідно вимог наказу Міністерства охорони здоров’я №242 «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів».

«Самостійно жодна установа не може здійснювати утилізацію лікарських засобів – для цього вони повинні звернутися до ліцензійованих компаній, які мають право на знищення чи утилізацію згідно вимог. Зазвичай такі компанії знищують медикаменти шляхом високотемпературного спалювання та нагрівання газу після спалювання, щоб виключити потрапляння залишків ліків в атмосферу», - повідомила пані Ірина.

Що робити населенню – куди нести протерміновані ліки?
За словами Ірина Вараніцької, на Волині немає спеціальних пунктів для здачі протермінованих ліків, але просто викидати їх у смітник суворо заборонено.

«Навіть мови не може бути про те, аби медичні препарати, в яких вийшов термін придатності, викидати у смітник. Якщо це ампульні препарати, то рідину рекомендується злити, а саму скляну ампулу подрібнити, наприклад, молотком, та викинути. Таблетки подрібнити, розчинити у великій кількості води та вилити в каналізацію. Теж саме рекомендується зробити із вмістом капсул, розчинами, сиропами…», - наголосила заступниця начальника Держлікслужби у Волинській області.

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Теги: ліки, медикаменти, утилізація, вибір редактора
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