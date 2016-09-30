Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця

Усі лікарські препарати мають чітко встановлений термін зберігання, після закінчення якого, вони підлягають утилізації. Як відомо, прийом прострочених пігулок, сиропів і навіть вітамінів не тільки не принесе бажаного лікувально-оздоровчого результату, але і може завдати шкоди здоров'ю.Не менш небезпечними прострочені медикаменти є і для навколишнього середовища. Про церозповіла заступниця начальника Державної служби України з лікарських засобів у Волинській областіЗ її слів, якщо медичні препарати просто викидати у смітник або ж залишати на відкритій місцевості, під впливом сонця, вологи, температури, бактерій та інших факторів, активні речовини медикаментів починають взаємодіяти між собою, з навколишнім середовищем, отруюючи повітря, землю, ґрунт і все навколо, виділяти токсичні сполуки.Ірина Вараніцька також розповіла, що утилізація медикаментів з лікарень, аптек, лікувально-профілактичних закладів здійснюється згідно вимог наказу Міністерства охорони здоров’я №242 «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів».За словами Ірина Вараніцької, на Волині немає спеціальних пунктів для здачі протермінованих ліків, але просто викидати їх у смітник суворо заборонено.