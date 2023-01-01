МВС повідомило про новинки у відновленні водійських прав
Сьогодні, 16:07
Держпідприємство «Документ» розпочало відновлювати посвідчення водія у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.
Скористатися послугою можна у разі втрати чи викрадення водійського, повідомляє МВС України у телеграмі.
Кермувальники можуть звернутися у відділення ДП «Документ» у порядку «живої черги» або через запис онлайн.
Необхідні документи:
▪️Паспорт з місцем реєстрації.
▪️Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
▪️Документ, що підтверджує зміну ім'я чи прізвища (за необхідності).
Подання документів адміністратору – 10-15 хвилин. Нове водійське – 1-2 робочих дні.
Нагадаємо, луцький суд призначив два роки умовно чоловікові, який купив підроблене посвідчення водія через Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Скористатися послугою можна у разі втрати чи викрадення водійського, повідомляє МВС України у телеграмі.
Кермувальники можуть звернутися у відділення ДП «Документ» у порядку «живої черги» або через запис онлайн.
Необхідні документи:
▪️Паспорт з місцем реєстрації.
▪️Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
▪️Документ, що підтверджує зміну ім'я чи прізвища (за необхідності).
Подання документів адміністратору – 10-15 хвилин. Нове водійське – 1-2 робочих дні.
Нагадаємо, луцький суд призначив два роки умовно чоловікові, який купив підроблене посвідчення водія через Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка
Сьогодні, 16:21
МВС повідомило про новинки у відновленні водійських прав
Сьогодні, 16:07
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Ковальчука
Сьогодні, 15:59
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Сьогодні, 15:55