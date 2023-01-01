МВС повідомило про новинки у відновленні водійських прав

МВС повідомило про новинки у відновленні водійських прав
Держпідприємство «Документ» розпочало відновлювати посвідчення водія у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.

Скористатися послугою можна у разі втрати чи викрадення водійського, повідомляє МВС України у телеграмі.

Кермувальники можуть звернутися у відділення ДП «Документ» у порядку «живої черги» або через запис онлайн.

Необхідні документи:

▪️Паспорт з місцем реєстрації.
▪️Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
▪️Документ, що підтверджує зміну ім'я чи прізвища (за необхідності).

Подання документів адміністратору – 10-15 хвилин. Нове водійське – 1-2 робочих дні.

Нагадаємо, луцький суд призначив два роки умовно чоловікові, який купив підроблене посвідчення водія через Facebook.

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Теги: водій, МВС
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