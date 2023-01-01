МВС повідомило про новинки у відновленні водійських прав





Скористатися послугою можна у разі втрати чи викрадення водійського, повідомляє МВС України у телеграмі.



Кермувальники можуть звернутися у відділення ДП «Документ» у порядку «живої черги» або через запис онлайн.



Необхідні документи:



▪️Паспорт з місцем реєстрації.

▪️Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

▪️Документ, що підтверджує зміну ім'я чи прізвища (за необхідності).



Подання документів адміністратору – 10-15 хвилин. Нове водійське – 1-2 робочих дні.



Нагадаємо, луцький суд призначив два роки умовно чоловікові, який купив підроблене посвідчення водія через Facebook.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держпідприємство «Документ» розпочало відновлювати посвідчення водія у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.Скористатися послугою можна у разі втрати чи викрадення водійського, повідомляє МВС України у телеграмі.Кермувальники можуть звернутися у відділення ДП «Документ» у порядку «живої черги» або через запис онлайн.Необхідні документи:▪️Паспорт з місцем реєстрації.▪️Реєстраційний номер облікової картки платника податків.▪️Документ, що підтверджує зміну ім'я чи прізвища (за необхідності).Подання документів адміністратору – 10-15 хвилин. Нове водійське – 1-2 робочих дні.Нагадаємо, луцький судчоловікові, який купив підроблене посвідчення водія через Facebook.

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