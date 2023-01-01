Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка

Трагедії, спричинені війною, продовжують збирати людей на центральній площі Ковеля. Сьогодні, 2 листопада, ковельчаниПро це у фейсбуці пише мер КовеляОдин із тих, хто став на захист своєї держави і загинув у бою за її майбутнє, – ковельчанин Марк Данилюк. Хлопець, якому на той час був 21 рік, став на захист країни у червні минулого року. 16 жовтня цього року Марк, якому тепер назавжди 22, загинув біля села Роботине Запорізької області.Марк – корінний ковельчанин. Навчався у школі № 1, потім – в училищі №7 на токаря та автослюсаря. Працював експедитором у приватному підприємстві «Компанія Юкон».У червні минулого року був мобілізований до війська. Служив водієм-механіком.Для рідних – мами, тата, трьох братів і сестри, Марк завжди був підтримкою і розрадою. Щодня син телефонував мамі із фронту. Але ніколи не розповідав їй про небезпеку, бо дуже беріг і дуже за неї хвилювався. Це – синівська любов і синівська турбота.А ще – Марк часто дарував мамі квіти. А сьогодні люди принесли квіти для нього.Сьогодні за ним плакала велелюдна площа. Як про надзвичайно світлу та добру людину сьогодні говорили про Марка його вчителі.«Дякую батькам за те, що виховали достойного сина. Дякую полеглому воїнові за його вірність свої країні і мужність! Маємо робити все, щоб допомагати війську і шанувати пам’ять тих, хто став у ряди війська небесного. Вічна пам’ять Маркові! Слава Україні!» - зазначив Ігор Чайка.