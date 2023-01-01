Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка

Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка
Трагедії, спричинені війною, продовжують збирати людей на центральній площі Ковеля. Сьогодні, 2 листопада, ковельчани прощалися із Захисником Марком Данилюком.

Про це у фейсбуці пише мер Ковеля Ігор Чайка.

Один із тих, хто став на захист своєї держави і загинув у бою за її майбутнє, – ковельчанин Марк Данилюк. Хлопець, якому на той час був 21 рік, став на захист країни у червні минулого року. 16 жовтня цього року Марк, якому тепер назавжди 22, загинув біля села Роботине Запорізької області.
Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка

Марк – корінний ковельчанин. Навчався у школі № 1, потім – в училищі №7 на токаря та автослюсаря. Працював експедитором у приватному підприємстві «Компанія Юкон».
Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка

У червні минулого року був мобілізований до війська. Служив водієм-механіком.
Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка

Для рідних – мами, тата, трьох братів і сестри, Марк завжди був підтримкою і розрадою. Щодня син телефонував мамі із фронту. Але ніколи не розповідав їй про небезпеку, бо дуже беріг і дуже за неї хвилювався. Це – синівська любов і синівська турбота.
Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка

А ще – Марк часто дарував мамі квіти. А сьогодні люди принесли квіти для нього.
Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка

Сьогодні за ним плакала велелюдна площа. Як про надзвичайно світлу та добру людину сьогодні говорили про Марка його вчителі.
Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка

«Дякую батькам за те, що виховали достойного сина. Дякую полеглому воїнові за його вірність свої країні і мужність! Маємо робити все, щоб допомагати війську і шанувати пам’ять тих, хто став у ряди війська небесного. Вічна пам’ять Маркові! Слава Україні!» - зазначив Ігор Чайка.
Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка
Назавжди 22: у Ковелі поховали Героя Марка Данилюка

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Теги: загиблі, війна
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