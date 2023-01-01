У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО

У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисників України Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Жителі міської територіальної громади попрощалися з двома військовослужбовцями, які віддали своє життя у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 2 листопада, у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука.

Лучанин Семенюк Валерій Михайлович (21.02.1977 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 26 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Мешканець смт Рокині Луцької міської територіальної громади Мерчук Анатолій Феодосійович (25.02.1971 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 30 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області.

Після завершення панахиди домовини з тілами воїнів прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Місцем останнього спочинку для Валерія Семенюка стала Алея почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа. Анатолія Мерчука поховали на кладовищі у Рокинях.
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героїв Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука. ФОТО


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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