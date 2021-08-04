Нововолинськ: організаторки алкофотосесії на могилі прибрали на цвинтарі





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Як розповіли працівники ювенальної превенції, з’ясувалось, що дівчат було двоє. Правоохоронці встановили особи неповнолітніх, ними виявились дві мешканки міста, учениці 10-го класу Нововолинського ліцею.



У скоєному підлітки щиро розкаялись та власноруч, разом із батьками, прибрали могильні плити, пам’ятники та територію поблизу цих могил.



На батьків неповнолітніх складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей», в ході проведення профілактичної бесіди виховного характеру щодо недопущення вчинення подібних дій у майбутньому дівчата свою провину визнали повністю.



Нагадаємо, дівчина поділилась знімками з алкоголем на памятнику у соцмережах, згодом їх було видалено зі сторінки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неповнолітні, які влаштували алкофотосесію на могилі в Нововолинську, попросили вибачення і прибрали на цвинтарі.Про це пише Буг Як розповіли працівники ювенальної превенції, з’ясувалось, що дівчат було двоє. Правоохоронці встановили особи неповнолітніх, ними виявились дві мешканки міста, учениці 10-го класу Нововолинського ліцею.У скоєному підлітки щиро розкаялись та власноруч, разом із батьками, прибрали могильні плити, пам’ятники та територію поблизу цих могил.На батьків неповнолітніх складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей», в ході проведення профілактичної бесіди виховного характеру щодо недопущення вчинення подібних дій у майбутньому дівчата свою провину визнали повністю.Нагадаємо, дівчиназ алкоголем на памятнику у соцмережах, згодом їх було видалено зі сторінки.

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