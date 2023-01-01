Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя

загинув за Україну.



Шлях руху кортежу Героя встелили квітами, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська громада.



Пекучий біль від непоправної втрати сльозами окропив обличчя людей, які на колінах зустрічали свого земляка.



Останню ніч тіло Героя перебуватиме вдома.



Чин похорону відбудеться завтра, 3 листопада.



О 10:00 годині кортеж Романа Цисельського попрямує від дому до Храму Всіх Святих Землі Української, що біля місцевого кладовища села Струмівка.



«У громаді тривають Дні скорботи. Вічна пам'ять та слава Герою. Царство Небесне», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Струмівка Підгайцівської громади велелюдним живим коридором зустріли захисника Романа Цисельського, якийШлях руху кортежу Героя встелили квітами, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська громада.Пекучий біль від непоправної втрати сльозами окропив обличчя людей, які на колінах зустрічали свого земляка.Останню ніч тіло Героя перебуватиме вдома.Чин похорону відбудеться завтра, 3 листопада.О 10:00 годині кортеж Романа Цисельського попрямує від дому до Храму Всіх Святих Землі Української, що біля місцевого кладовища села Струмівка.«У громаді тривають Дні скорботи. Вічна пам'ять та слава Герою. Царство Небесне», - йдеться у повідомленні.

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