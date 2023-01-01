Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя

Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя
У селі Струмівка Підгайцівської громади велелюдним живим коридором зустріли захисника Романа Цисельського, який загинув за Україну.

Шлях руху кортежу Героя встелили квітами, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська громада.

Пекучий біль від непоправної втрати сльозами окропив обличчя людей, які на колінах зустрічали свого земляка.
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя

Останню ніч тіло Героя перебуватиме вдома.
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя

Чин похорону відбудеться завтра, 3 листопада.
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя

О 10:00 годині кортеж Романа Цисельського попрямує від дому до Храму Всіх Святих Землі Української, що біля місцевого кладовища села Струмівка.
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя

«У громаді тривають Дні скорботи. Вічна пам'ять та слава Герою. Царство Небесне», - йдеться у повідомленні.
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя

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Теги: загиблі, війна
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