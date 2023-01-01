На Запоріжжі зупинилося серце Героя Романа Цисельського з Волині

На Запоріжжі зупинилося серце Героя Романа Цисельського з Волині
До Небесного війська приєднався ще один Герой з Підгайцівської громади на Волині – Роман Цисельський.

Про це повідомляє Підгайцівська громада.

Під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Роботине Запорізької області 30 жовтня 2023 року від несумісних з життям поранень загинув 41-річний військовослужбовець із села Струмівка - Цисельський Роман Олегович.

«Висловлюємо співчуття родині, близьким захисника України. У громаді тривають Дні скорботи. Вічна пам'ять і шана Герою!» - зазначили у громаді.
На Запоріжжі зупинилося серце Героя Романа Цисельського з Волині

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, виповнюється річниця з дня загибелі захисника України, волинянина Тараса Меліса.

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Теги: загиблі, війна
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