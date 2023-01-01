На Запоріжжі зупинилося серце Героя Романа Цисельського з Волині

Роман Цисельський.



Про це повідомляє Підгайцівська громада.



Під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Роботине Запорізької області 30 жовтня 2023 року від несумісних з життям поранень загинув 41-річний військовослужбовець із села Струмівка - Цисельський Роман Олегович.



«Висловлюємо співчуття родині, близьким захисника України. У громаді тривають Дні скорботи. Вічна пам'ять і шана Герою!» - зазначили у громаді.



Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, виповнюється річниця з дня загибелі захисника України, волинянина Тараса Меліса.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Небесного війська приєднався ще один Герой з Підгайцівської громади на Волині –Про це повідомляє Підгайцівська громада.Під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Роботине Запорізької області 30 жовтня 2023 року від несумісних з життям поранень загинув 41-річний військовослужбовець із села Струмівка - Цисельський Роман Олегович.«Висловлюємо співчуття родині, близьким захисника України. У громаді тривають Дні скорботи. Вічна пам'ять і шана Герою!» - зазначили у громаді.Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада,з дня загибелі захисника України, волинянина Тараса Меліса.

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