На Запоріжжі зупинилося серце Героя Романа Цисельського з Волині
Сьогодні, 13:01
До Небесного війська приєднався ще один Герой з Підгайцівської громади на Волині – Роман Цисельський.
Про це повідомляє Підгайцівська громада.
Під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Роботине Запорізької області 30 жовтня 2023 року від несумісних з життям поранень загинув 41-річний військовослужбовець із села Струмівка - Цисельський Роман Олегович.
«Висловлюємо співчуття родині, близьким захисника України. У громаді тривають Дні скорботи. Вічна пам'ять і шана Герою!» - зазначили у громаді.
Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, виповнюється річниця з дня загибелі захисника України, волинянина Тараса Меліса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Підгайцівська громада.
Під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Роботине Запорізької області 30 жовтня 2023 року від несумісних з життям поранень загинув 41-річний військовослужбовець із села Струмівка - Цисельський Роман Олегович.
«Висловлюємо співчуття родині, близьким захисника України. У громаді тривають Дні скорботи. Вічна пам'ять і шана Герою!» - зазначили у громаді.
Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, виповнюється річниця з дня загибелі захисника України, волинянина Тараса Меліса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Одещині збили дві авіаційні ракети
Сьогодні, 13:19
На Запоріжжі зупинилося серце Героя Романа Цисельського з Волині
Сьогодні, 13:01
У Прилуцькому окрузі – новий староста
Сьогодні, 12:40
Еко-сумки: історія та важливість у сучасному світі*
Сьогодні, 12:33