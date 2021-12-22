У Прилуцькому окрузі – новий староста

У Прилуцькому окрузі – новий староста
Прилуцький старостинський округ очолив Петро Сущук. Таке рішення ухвалили депутати Луцької міської ради. Сьогодні, 1 листопада, Петра Сущука ввели до складу виконавчого комітету міської ради.

Петро Сущук наголосив, що серед основних напрямків у своїй роботі у воєнний час вбачає безпечне функціонування комунальних закладів старостинського округу та благоустрій.

"Основні питання роботи уже окреслені, вони зазначені у перспективному плані розвитку, який затвердила міська рада декілька років тому. Він розрахований на 2020-2024 роки. Здебільшого там йдеться про ремонти доріг та відкриття нових комунальних закладів. Укриття в школі перебувають теж не в найкращому стані", – зазначив староста.

Нагадаємо, у червні Олександр Гурський подав заяву про звільнення з посади старости Прилуцького старостинського округу за згодою сторін, адже його обрали головою Луцької районної ради.

У вересні цього року відбулося громадське обговорення кандидатури старости Прилуцького старостинського округу. Жителі сіл Прилуцьке, Жабка, Дачне, Сапогове підтримали кандидатуру Петра Сущука.

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Теги: Прилуцьке, староста
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