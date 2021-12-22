У Прилуцькому окрузі – новий староста
Сьогодні, 12:40
Прилуцький старостинський округ очолив Петро Сущук. Таке рішення ухвалили депутати Луцької міської ради. Сьогодні, 1 листопада, Петра Сущука ввели до складу виконавчого комітету міської ради.
Петро Сущук наголосив, що серед основних напрямків у своїй роботі у воєнний час вбачає безпечне функціонування комунальних закладів старостинського округу та благоустрій.
"Основні питання роботи уже окреслені, вони зазначені у перспективному плані розвитку, який затвердила міська рада декілька років тому. Він розрахований на 2020-2024 роки. Здебільшого там йдеться про ремонти доріг та відкриття нових комунальних закладів. Укриття в школі перебувають теж не в найкращому стані", – зазначив староста.
Нагадаємо, у червні Олександр Гурський подав заяву про звільнення з посади старости Прилуцького старостинського округу за згодою сторін, адже його обрали головою Луцької районної ради.
У вересні цього року відбулося громадське обговорення кандидатури старости Прилуцького старостинського округу. Жителі сіл Прилуцьке, Жабка, Дачне, Сапогове підтримали кандидатуру Петра Сущука.
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Петро Сущук наголосив, що серед основних напрямків у своїй роботі у воєнний час вбачає безпечне функціонування комунальних закладів старостинського округу та благоустрій.
"Основні питання роботи уже окреслені, вони зазначені у перспективному плані розвитку, який затвердила міська рада декілька років тому. Він розрахований на 2020-2024 роки. Здебільшого там йдеться про ремонти доріг та відкриття нових комунальних закладів. Укриття в школі перебувають теж не в найкращому стані", – зазначив староста.
Нагадаємо, у червні Олександр Гурський подав заяву про звільнення з посади старости Прилуцького старостинського округу за згодою сторін, адже його обрали головою Луцької районної ради.
У вересні цього року відбулося громадське обговорення кандидатури старости Прилуцького старостинського округу. Жителі сіл Прилуцьке, Жабка, Дачне, Сапогове підтримали кандидатуру Петра Сущука.
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