У Прилуцькому окрузі – новий староста

Прилуцький старостинський округ очолив. Таке рішення ухвалили депутати Луцької міської ради. Сьогодні, 1 листопада, Петра Сущука ввели до складу виконавчого комітету міської ради.Петро Сущук наголосив, що серед основних напрямків у своїй роботі у воєнний час вбачає безпечне функціонування комунальних закладів старостинського округу та благоустрій."Основні питання роботи уже окреслені, вони зазначені у перспективному плані розвитку, який затвердила міська рада декілька років тому. Він розрахований на 2020-2024 роки. Здебільшого там йдеться про ремонти доріг та відкриття нових комунальних закладів. Укриття в школі перебувають теж не в найкращому стані", – зазначив староста.Нагадаємо, у червніз посади старости Прилуцького старостинського округу за згодою сторін, адже йогоЛуцької районної ради.У вересні цього року відбулося громадське обговорення кандидатури старости Прилуцького старостинського округу. Жителі сіл Прилуцьке, Жабка, Дачне, Сапогове підтримали кандидатуру Петра Сущука.