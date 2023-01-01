Обрали нового голову Луцької районної ради
Сьогодні, 18:00
Новим головою Луцької районної ради став депутат цієї ради від партії «За майбутнє» Олександр Гурський, староста Прилуцького старостинського округу Луцької громади.
Таємне голосування щодо обрання нового голови райради відбулося під час позачергової сесії Луцької районної ради.
На початку сесії депутати звільнили з посади голови райради та позбавили депутатських повноважень «втікача» Олександра Омельчука. Рішення приймали шляхом таємного голосування.
Згодом теж шляхом таємного голосування обрали нового голову. Участі у голосуванні та й у сесії загалом не брали, окрім одного депутата, представники партії «Європейська солідарність». Таким чином вони висловили свій протест через кулуарні, на їхнє переконання, домовленості щодо збору голосів «за» під час голосування щодо кандидатури Олександра Гурського, який, до слова, був єдиним претендентом на посаду.
Фракція «Громадянський рух «СВІДОМІ» була присутня, але заявила, що не братиме участі у голосуванні через порушений, на їхню думку, регламент в організації сесії, на якій приймають таке рішення.
Загалом зареєструвалися 39 депутатів (загальна кількість депутатів Луцької райради – 54), проголосували – 35.
За Олександра Гурського проголосували усі 35 депутатів, що голосували.
Зауважимо, що раніше Олександр Гурський був головою Ківерцівської районної ради від партії «Укроп» (яка пізніше стала партією «За майбутнє»).
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Таємне голосування щодо обрання нового голови райради відбулося під час позачергової сесії Луцької районної ради.
На початку сесії депутати звільнили з посади голови райради та позбавили депутатських повноважень «втікача» Олександра Омельчука. Рішення приймали шляхом таємного голосування.
Згодом теж шляхом таємного голосування обрали нового голову. Участі у голосуванні та й у сесії загалом не брали, окрім одного депутата, представники партії «Європейська солідарність». Таким чином вони висловили свій протест через кулуарні, на їхнє переконання, домовленості щодо збору голосів «за» під час голосування щодо кандидатури Олександра Гурського, який, до слова, був єдиним претендентом на посаду.
Фракція «Громадянський рух «СВІДОМІ» була присутня, але заявила, що не братиме участі у голосуванні через порушений, на їхню думку, регламент в організації сесії, на якій приймають таке рішення.
Загалом зареєструвалися 39 депутатів (загальна кількість депутатів Луцької райради – 54), проголосували – 35.
За Олександра Гурського проголосували усі 35 депутатів, що голосували.
Зауважимо, що раніше Олександр Гурський був головою Ківерцівської районної ради від партії «Укроп» (яка пізніше стала партією «За майбутнє»).
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