Олександра Омельчука, який втік за кордон, звільнили з посади голови Луцької райради
Сьогодні, 17:02
Олександр Омельчук – більше не депутат Луцької районної ради та не її голова.
Відповідне рішення прийняли під час позачергової сесії Луцької районної ради.
Нагадаємо, ще 13 травня голова Луцької районної ради Олександр Омельчук повідомив про рішення скласти повноваження і виїхати за кордон. У оприлюдненому в соцмережі відео він запевняв, що протягом 8 місяців на нього тиснули, погрожували вчиненням провокацій тощо. Утім не називав ні причин, ні конкретних імен.
Щоправда, тривалий час після цього власноруч написана Омельчуком заява про бажання скласти повноваження до райради не надходила. Рада не могла скликати позачергову сесію, аби звільнити Омельчука та обрати нового керівника серед депутатів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Зрештою, згодом стало відомо, що заява вже надійшла. Але, вочевидь, сесію не скликали, оскільки тривали кулуарні домовленості щодо кандидатури нового голови. Як відомо, одна із найімовірніших кандидатур, щодо яких тривали кулуарні домовленості, аби назбирати більшість депутатських голосів, – Олександр Гурський. Він – депутат від партії «За майбутнє» й староста Прилуцького старостинського округу Луцької громади. Раніше Гурський був головою Ківерцівської районної ради від партії «Укроп» (яка пізніше стала партією «За майбутнє»).
Сьогодні ж, 14 червня, депутати Луцької районної ради нарешті зібралися, аби офіційно звільнити з посади Олександра Омельчука та обрати нового голову.
Питання щодо звільнення з посади Олександра Омельчука та зняття з нього повноважень вирішували шляхом таємного голосування.
За те, аби звільнити Омельчука з посади та позбавити його депутатських повноважень, проголосували 38 депутатів, тобто всі, хто голосував та був присутній на сесії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне рішення прийняли під час позачергової сесії Луцької районної ради.
Нагадаємо, ще 13 травня голова Луцької районної ради Олександр Омельчук повідомив про рішення скласти повноваження і виїхати за кордон. У оприлюдненому в соцмережі відео він запевняв, що протягом 8 місяців на нього тиснули, погрожували вчиненням провокацій тощо. Утім не називав ні причин, ні конкретних імен.
Щоправда, тривалий час після цього власноруч написана Омельчуком заява про бажання скласти повноваження до райради не надходила. Рада не могла скликати позачергову сесію, аби звільнити Омельчука та обрати нового керівника серед депутатів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Зрештою, згодом стало відомо, що заява вже надійшла. Але, вочевидь, сесію не скликали, оскільки тривали кулуарні домовленості щодо кандидатури нового голови. Як відомо, одна із найімовірніших кандидатур, щодо яких тривали кулуарні домовленості, аби назбирати більшість депутатських голосів, – Олександр Гурський. Він – депутат від партії «За майбутнє» й староста Прилуцького старостинського округу Луцької громади. Раніше Гурський був головою Ківерцівської районної ради від партії «Укроп» (яка пізніше стала партією «За майбутнє»).
Сьогодні ж, 14 червня, депутати Луцької районної ради нарешті зібралися, аби офіційно звільнити з посади Олександра Омельчука та обрати нового голову.
Питання щодо звільнення з посади Олександра Омельчука та зняття з нього повноважень вирішували шляхом таємного голосування.
За те, аби звільнити Омельчука з посади та позбавити його депутатських повноважень, проголосували 38 депутатів, тобто всі, хто голосував та був присутній на сесії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині розшукали зниклого хлопчика
Сьогодні, 17:35
Вчитель з Волині, який з фронту прийшов на випускний, розповів про підтримку своїх учнів
Сьогодні, 17:20
Олександра Омельчука, який втік за кордон, звільнили з посади голови Луцької райради
Сьогодні, 17:02
Реанімували хвилин 20: сім’я загиблої від «Шахеда» у Києві волинянки наважилася розповісти її історію
Сьогодні, 16:46
Прикордонник з Луцька здав 130 літрів крові
Сьогодні, 16:25
Медіа