Олександра Омельчука, який втік за кордон, звільнили з посади голови Луцької райради

Заступник голови Луцької районної ради Сергій Сівак

Таємне голосування

– більше не депутат Луцької районної ради та не її голова.Відповідне рішення прийняли під час позачергової сесії Луцької районної ради.Нагадаємо, ще 13 травня голова Луцької районної радиповідомив про рішення. У оприлюдненому в соцмережі відео він запевняв, що протягом 8 місяців на нього тиснули, погрожували вчиненням провокацій тощо. Утім не називав ні причин, ні конкретних імен.Щоправда, тривалий час після цього власноруч написана Омельчуком заява про бажання скласти повноваження до райради не надходила. Рада не могла скликати позачергову сесію, аби звільнити Омельчука та обрати нового керівника серед депутатів.Зрештою, згодом стало відомо, що заява вже надійшла. Але, вочевидь, сесію не скликали, оскільки тривали кулуарні домовленості щодо кандидатури нового голови. Як відомо, одна із найімовірніших кандидатур, щодо яких тривали кулуарні домовленості, аби назбирати більшість депутатських голосів, –. Він – депутат від партії «За майбутнє» й староста Прилуцького старостинського округу Луцької громади. Раніше Гурський був головою Ківерцівської районної ради від партії «Укроп» (яка пізніше стала партією «За майбутнє»).Сьогодні ж, 14 червня, депутати Луцької районної ради нарешті зібралися, аби офіційно звільнити з посади Олександра Омельчука та обрати нового голову.Питання щодо звільнення з посади Олександра Омельчука та зняття з нього повноважень вирішували шляхом таємного голосування.За те, аби звільнити Омельчука з посади та позбавити його депутатських повноважень, проголосували 38 депутатів, тобто всі, хто голосував та був присутній на сесії.