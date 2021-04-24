«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання

«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Минулої суботи, 13 травня, інформаційний простір Волині сколихнуло відео, у якому голова Луцької районної ради Олександр Омельчук повідомив про рішення скласти повноваження і виїхати за кордон.

Він запевняє, що протягом 8 місяців на нього тиснули, погрожували вчиненням провокацій тощо.

Із того часу соцмережах було безліч обурливих коментарів про те, як Омельчук зміг виїхати, а у ЗМІ та розмовах його вже називають ексголовою райради.

До слова, після гучної заяви, яку Омельчук зробив у фейсбуці, він видалив свою сторінку із цієї соцмережі.

Чи дійсно Олександр Омельчук – вже колишній голова райради?

Ні. Згідно із законом «Про місцеве самоврядування», для того, аби його повноваження були складені, Луцька районна рада має скликати позачергову сесію й депутати мають проголосувати за відповідне рішення.
Відповідно до частини 2 статті 55 закону «Про місцеве самоврядування», голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

До речі, звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради. Утім, як ми знаємо, Омельчук виявив бажання скласти і депутатський мандат.

Чи є заява від Омельчука про складання повноважень?

Ні. Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у коментарі в пресслужбі райради, станом на 17 травня, власноруч написаної Омельчуком заяви у раді немає. Для того, аби могли зібрати позачергову сесію та обрати нового очільника, вона таки мусить бути отримана радою.

Хто наразі виконує обов’язки голови Луцької райдади?

Виконувачем обов'язків голови Луцької районної ради наразі є Андрій Лев, керуючий справами Луцької районної ради. Заступник Омельчука Сергій Сівак перебуває у лавах ЗСУ.

Як обиратимуть нового голову ради?

Відповідно до статті 55 закону України «Про місцеве самоврядування» голова районної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Як Омельчук виїхав за кордон?

Постановою Кабінету міністрів України на період воєнного стану виїзд за кордон для депутатів і держслужбовців заборонений. У коментарі виданню ВСН заступник голови райради Андрій Лев каже, що це було звичайне стандартне відрядження. Мовляв, Омельчук так вже виїжджав за кордон раніше і дійсно неодноразово привозив гуманітарну допомогу. Він пояснює, що оформлює відрядження апарат, а не голова.

Як додали у коментарі ІА ВолиньPost у пресслужбі райради, його відрядження офіційно тривало до учора, 16 травня. Тобто сьогодні – перший офіційний прогул.

З приводу того, чи нараховуватимуть Омельчуку заробітну плати за дні, коли він формально ще є головою ради, але фактично вже не виконує своїх обов’язків, а також оцінки правомірності дій Олександра Омельчука у райраді зауважили, що коментуватимуть ситуацію у публічній площині пізніше.



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Теги: Олександр Омельчук, райрада, повноваження, вибір редактора
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