«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання

Минулої суботи, 13 травня, інформаційний простір Волині сколихнуло відео, у якому голова Луцької районної радиповідомив про рішенняВін запевняє, що протягом 8 місяців на нього тиснули, погрожували вчиненням провокацій тощо.Із того часу соцмережах було безліч обурливих коментарів про те, як Омельчук зміг виїхати, а у ЗМІ та розмовах його вже називають ексголовою райради.До слова, після гучної заяви, яку Омельчук зробив у фейсбуці, він видалив свою сторінку із цієї соцмережі.Ні. Згідно із законом «Про місцеве самоврядування», для того, аби його повноваження були складені, Луцька районна рада має скликати позачергову сесію й депутати мають проголосувати за відповідне рішення.Відповідно до частини 2 статті 55 закону «Про місцеве самоврядування», голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.До речі, звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради. Утім, як ми знаємо, Омельчук виявив бажання скласти і депутатський мандат.Ні. Як повідомилиу коментарі в пресслужбі райради, станом на 17 травня, власноруч написаної Омельчуком заяви у раді немає. Для того, аби могли зібрати позачергову сесію та обрати нового очільника, вона таки мусить бути отримана радою.Виконувачем обов'язків голови Луцької районної ради наразі є, керуючий справами Луцької районної ради. Заступник Омельчукаперебуває у лавах ЗСУ.Відповідно до статті 55 закону України «Про місцеве самоврядування» голова районної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.Постановою Кабінету міністрів України на період воєнного стану виїзд за кордон для депутатів і держслужбовців заборонений. У коментарі виданню ВСН заступник голови райради Андрій Лев каже, що це було звичайне стандартне відрядження. Мовляв, Омельчук так вже виїжджав за кордон раніше і дійсно неодноразово привозив гуманітарну допомогу. Він пояснює, що оформлює відрядження апарат, а не голова.Як додали у коментарі ІА ВолиньPost у пресслужбі райради, його відрядження офіційно тривало до учора, 16 травня. Тобто сьогодні – перший офіційний прогул.З приводу того, чи нараховуватимуть Омельчуку заробітну плати за дні, коли він формально ще є головою ради, але фактично вже не виконує своїх обов’язків, а також оцінки правомірності дій Олександра Омельчука у райраді зауважили, що коментуватимуть ситуацію у публічній площині пізніше.