У Луцьку 21 травня перекриють вулиці через всеукраїнську акцію «Велодень-2023»





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У неділю, 21 травня, Луцьк приєднається до Всеукраїнської акції «Велодень-2023».



Усі охочі на велосипедах проїдуть за традиційним маршрутом:



ТЦ «Порт Сіті» – проспект Соборності – проспект Молоді – проспект Відродження – вулиця Рівненська – Київський майдан – проспект Волі – вулиця Винниченка – проспект Василя Мойсея – проспект Перемог – ТЦ «Порт Сіті». Початок акції – о 9:00.



З 10:30 до 13:00 за цим маршрутом буде тимчасове зупинено рух транспорту.

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