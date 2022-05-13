Батько на руках приніс до лікарні: на Херсонщині окупанти вбили дитину





Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.



«Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Батько приніс її до лікарні на руках», – йдеться в повідомленні.



Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Зеленівці на Херсонщині внаслідок обстрілу російських загарбників загинула дитина.Про це повідомив голова Офісу президентау телеграмі.«Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Батько приніс її до лікарні на руках», – йдеться в повідомленні.Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину.Нагадаємо, російські військові вранці, 17 травня, завдали ударів по лікарні у Бериславі та багатоповерхівці у Херсоні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію