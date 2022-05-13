Батько на руках приніс до лікарні: на Херсонщині окупанти вбили дитину

Батько на руках приніс до лікарні: на Херсонщині окупанти вбили дитину
У Зеленівці на Херсонщині внаслідок обстрілу російських загарбників загинула дитина.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.

«Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Батько приніс її до лікарні на руках», – йдеться в повідомленні.

Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину.

Нагадаємо, російські військові вранці, 17 травня, завдали ударів по лікарні у Бериславі та багатоповерхівці у Херсоні.

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Теги: Херсонщина, вбили дитину, Росія, війна
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